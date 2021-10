Mediaset verso il cambio in MfE e diventa più flessibile

Mediaset, più flessibile versione europea secondo gli analisti

Sotto la lente degli analisti Mediaset, il cui cda ha deciso all’unanimità di proporre all’assemblea degli azionisti, che si terrà il 25 novembre, la modifica della denominazione della società in MfE – MediaForEurope e l’introduzione di una struttura azionaria a doppia categoria. Nel dettaglio la proposta prevede la conversione delle azioni Mediaset in azioni MfE di categoria B, ciascuna con 10 diritti di voto e un valore nominale di 0,6 euro per azione; in un giorno di riferimento stabilito, tutti gli azionisti riceveranno per ogni azione di categoria B un’azione ordinaria A, che invece avrà un solo diritto di voto e un valore nominare di 0,06 euro per azione, spiegano gli analisti di Equita Sim, che sul titolo hanno rating hold e prezzo obiettivo a 2,93 euro. Per gli esperti l’obiettivo del cda con questa operazione è «fornire maggiore flessibilità per eventuali future operazioni di M&A».

