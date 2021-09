Ascolti tv 29 settembre 2021: Luce dei tuoi occhi cala, ma vince

Ascolti tv: la fiction di Canale5 perde 400 mila spettatori, ma batte il film di Rai1

Il secondo appuntamento con Luce dei tuoi occhi su Canale5 ha avuto un calo vistoso di spettatori, ma ha comunque vinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera, registrando il 15,45% di share media con 2,872 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno aveva raccolto il 15,78% e 3,231 milioni.

Seconda posizione per il film Gifted su Rai1 con il 13,35% e 2,685 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 13,89% e 2,7 milioni con la pellicola Pretty Woman. Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,12% e 1,915 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 9,92% e 1,923 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza la fiction L’ispettore Coliandro su Rai2 con l’8,04% e 1,628 milioni di spettatori, poi il talk show Non è l’Arena su La7 con il 5,10% e 803 mila e lo show comico Honolulu su Italia1 al 4,16% e 747 mila. Si chiude con X Factor 2021 su Tv8 al 3% e 585 mila contatti, poi il talk show Zona bianca su Rete4 con il 3,38% e 572 mila e il talk show Accordi&Disaccordi su Nove all’1,2% e 263 mila. Le partite di Champions League sui canali Sky Sport hanno registrato il 2% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,3%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,08%. Guess my age su Tv8 all’1,4% con 319 mila telespettatori, Deal with it su Nove all’1,7% con 385 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,3% e 294 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Luce dei tuoi occhi)