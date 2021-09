Ascolti tv 27 settembre 2021: Gassmann stacca alla grande il Grande Fratello Vip

Ascolti tv: la fiction di Rai1 vince su reality show di Canale5

Un altro lunedì sera a favore di Rai1 che con I bastardi di Pizzofalcone ha registrato il 21,46% di share media con 4,458 milioni di telespettatori. La fiction con Alessandro Gassmann settimana scorsa aveva raccolto il 21,77% e 4,496 milioni, quindi dati molto stabili. Seconda posizione per il Grande Fratello Vip su Canale5 al 19,15% e 2,828 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show aveva portato a casa il 17,48% con 2,578 milioni. Medaglia di bronzo per il film Il giustiziere della notte su Rai2 al 5,44% con 1,206 milioni di contatti. Lunedì scorso la stessa rete aveva fatto il 4,13% e 869 mila con il film Jumanji – Benvenuti nella giungla.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza Presa diretta su Rai3 con il 5,37% e 1,186 milioni di spettatori, poi il film The Foreigner su Italia1 al 5,08% e 1,080 milioni e il talk show Quarta repubblica su Rete4 al 4,89% e 823 mila. La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste si chiude con il film Creed – Nato per combattere su Tv8 all’1,8% e 365 mila contatti, poi Eden – Un pianeta da salvare su La7 al 2% e 363 mila e Little Big Italy su Nove al 2% e 361 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 torna con il 24,5% di share, crescendo di due punti rispetto al debutto del 2020, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,3%. In access prime time I soliti ignoti su Rai1 al 19,1%, mentre Striscia la notizia su Canale5 al 19,8%, con un punto percentuale in più rispetto alla premiere dell’anno scorso. Guess my age su Tv8 all’1,2% con 291 mila telespettatori, Deal with it su Nove all’1,8% con 434 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,5% e 347 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto I bastardi di Pizzofalcone)