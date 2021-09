Ascolti tv 13 settembre 2021: il Grande Fratello perde la prima con la replica di Montalbano

Ascolti tv: il reality di Canale5 al debutto stagionale soccombe con la fiction di Rai1

Mentre l’ammiraglia Mediaset ieri sera sfoderava l’arsenale pesante, quella di viale Mazzini rispondeva con l’ennesima replica della fiction nata dalla penna di Andrea Camilleri. Ed è stata proprio Rai1 con Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro a vincere la gara degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri, lunedì, 13 settembre, registrando il 18,29% di share media con 3,669 milioni di telespettatori.

Seconda posizione, in attesa di analizzare il periodo di sovrapposizione, per il debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip su Canale5 con il 20,70% e 2,860 milioni d’italiani collegati. Il reality show condotto da Alfonso Singnorini l’anno scorso aveva debuttato con l’1,7% in meno. Medaglia di bronzo per il film John Wick 3 – Parabellum su Rai2 con il 5,87% e 1,168 milioni di contatti. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 5,73% e 1,2 milioni con la serie tv Hawaii Five-0.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio si piazza il film Killer Elite su Italia1 con il 5,63% e 1,101 milioni di spettatori, poi il programma d’inchieste Presa diretta su Rai3 al 4,62% e 951 mila e il talk show Quarta repubblica su Rete4 al 4,93% e 761 mila. Si chiude con il film Karate Kid II – La storia continua su Tv8 al 2,19% e 390 mila contatti, poi Eden – Un pianeta da salvare su La7 al 2,10% e 340 mila e Avamposti su Nove all’1,5% e 236 mila.

Ascolti tv daytime

È sempre mezzogiorno su Rai1 riparte con il 15% mentre Uomini e donne su Canale5 al 24%. Pomeriggio5 su Canale5 al 14% senza rivali, per lo sciopero delle maestranze Rai. Su Rai2, invece, Detto fatto al 45 nel ritorno stagionale, mentre Il Paradiso delle signore su Rai1 al 16% con 1,5 milioni.

Nel preserale Reazione a catena al 28% su Rai1, mentre Caduta libera su Canale5 al 15%. In access prime time I soliti ignoti su Rai1 al 17,4%, mentre Paperissima sprint su Canale5 al 16,8%. Guess my age su Tv8 all’1,7% e 389 mila contatti, poi Deal with it su Nove all’1,85% e 413 mila e Cortesi per gli ospiti su Real Time all’1,4% e 308 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Montalbano)