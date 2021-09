E alla fine AgCom farà le pulci a Dazn

Serie A: AgCom verso l’avvio della procedura di verifica degli ascolti

MF – Milano Finanza, di Andrea Montanari.

In vista della ripresa del campionato di Serie A, l’AgCom decide di anticipare i tempi e di correre ai ripari rispetto a un mercato che da settimane si interroga sui dati di ascolto del calcio in tv e soprattutto in streaming, intervenendo in maniera formale. Così, secondo quanto appreso in ambienti politici da milanofinanza.it, dall’authority presieduta da Giacomo Lasorella nella giornata odierna è attesa la comunicazione relativa alla formale apertura di una procedura di verifica dei dati d’ascolto diramati a inizio mese da Dazn, ossia l’Ott che si è aggiudicato i diritti tv 2021-2024 della Serie A mettendo sul piatto 840 milioni all’anno (340 milioni garantiti da Tim) per trasmettere tutte le 10 partite di ogni singolo turno di campionato, di cui sette in esclusiva, e superando così l’offerta (750 milioni a stagione) della rivale Sky Italia, che poi si è dovuta accontentare di soli tre match in co-esclusiva.

Ciò perché se dopo la seconda giornata di campionato la piattaforma streaming controllata dal miliardario Len Blavatnik aveva ufficialmente comunicato i dati, secondo la rilevazione Nielsen, ovvero 4,3 e 4,7 milioni di spettatori rispettivamente per le prime due giornate della stagione 2020-2021 (dati superiori alle stime di mercato, che indicavano per la sola seconda giornata una flessione di 2,2 milioni di utenti), il mercato si era interrogato sulla validità di questi numeri visto che l’unico soggetto certificato per il calcolo e la diffusione dei dati d’ascolto è Auditel (soggetto vigilato dalla stessa AgCom).

