Dazn: state tranquilli, gli ascolti tv della Serie A in linea con l‘anno scorso

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: diffusi i dati della total audience del campionato secondo l’OTT, che ottiene l'80% dei contatti. La app dedicata allo sport: risultati in linea con la stagione 2020-2021.

Serie A, sei milioni di telespettatori

ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta.

Il nuovo sistema di misurazione della total audience introdotto da Dazn (che oggi renderà pubblici i dati più nel dettaglio) ha portato, secondo la app dedicata allo sport, a una prima giornata di campionato della Serie A di calcio (dal 21 al 23 agosto) con una audience complessiva di oltre 4,3 milioni di individui collegati attraverso smart tv, tablet, mobile phone, console di gioco e Dazn channel. Nella seconda giornata, quella dal 27 al 29 agosto, l’audience è cresciuta a 4,7 milioni di individui totali. La partita più seguita nelle prime due giornate di campionato è stata la sconfitta in casa della Juventus contro l’Empoli, esclusiva Dazn di sabato 28 agosto alle ore 20,45, con un’audience superiore a un milione di spettatori.

Come spiegano da Dazn, perciò, «considerando questa seconda giornata di campionato e sommando gli ascolti dei due broadcaster (ovvero, di Dazn che trasmette tutte le partite di Serie A, e di Sky, che trasmette tre partite a turno in co-esclusiva con Dazn, ndr), si è registrata un’audience complessiva pari a sei milioni di spettatori totali, l’80% dei quali sintonizzati su Dazn. A condizioni estremamente diverse, con partenza del campionato 2020-21 a settembre e stadi completamente chiusi, il risultato ottenuto da Dazn nel 2021-22 dimostra di essere quindi perfettamente in linea con quello ottenuto nel campionato 2020-2021».

Si calmano gli animi

Questo, insomma, servirebbe a silenziare i malumori sollevati da molti operatori del pallone circa una possibile minore visibilità del torneo di Serie A col passaggio a Dazn. Il confronto fatto da Dazn mette in relazione la total audience da sei milioni del 2021-22 con i dati della seconda giornata del campionato 2020-21 (giocata in pieno settembre), sommando, per quel turno di campionato, i dati Auditel delle partite su Sky e dei match sui canali di Dazn su Sky, e i dati di audience della app di Dazn misurati internamente da Dazn e mai comunicati all’esterno. Questa misurazione, usata da Dazn già da anni, è poi la stessa che verrà ora resa pubblica e andrà a quantificare la total audience del campionato 2021-22, con una ulteriore verifica e certificazione dei dati da parte di Nielsen.

Ci sono tre fonti di informazioni: dati censuari Dazn misurati da Conviva stream sensor, utilizzati per produrre le metriche totali di visualizzazione dei contenuti editoriali e pubblicitari; dati del panel tv Auditel, utilizzati per la stima di co-viewing e le demografiche della componente tv dell’ascolto; dati dello studio comportamentale su base utenti Dazn, utilizzati per la stima di co-viewing e le demografiche della componente web, mobile & tablet.

(Continua su ItaliaOggi)