Ascolti tv 13 agosto 2021: Canzone segreta vince in replica, poi Canale5 e la Coppa Italia

Ascolti tv: Rai1 in testa con meno di 1,5 milioni di spettatori

Venerdì sera di metà agosto molto scarico per la televisione, sia per offerta che per ascolti tv. Vince la serata la replica di Canzone segreta su Rai1, che ha registrato l’11,3% di share media e 1,454 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo show condotto da Serena Rossi aveva raccolto il 9,3% e 1,218 milioni. Seconda posizione per la serie tv Inès dell’anima mia su Canale5 con il 10% e 1,263 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa fiction aveva fatto l’8,4% e 1,223 milioni. Chiude il podio la partita di Coppa Italia Fiorentina-Cosenza su Italia1 al 5,7% e 816 mila tifosi collegati. Venerdì scorso la serie tv Chicago PD aveva fatto il 7,9% e 1,2 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con Ella Schon su Rai2 al 7% e 798 mila spettatori, poi Il terzo indizio su Rete4 con il 5,7% e 682 mila e La grande storia su Rai3 al 4,3% e 566 mila. Si chiude con il film Rocky IV su Nove al 3,5% e 491 mila contatti, poi la serie tv Gomorra su Tv8 al 2,7% e 375 mila e Siamo tutti Alberto Sordi? su La7 al 2,5% e 312 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Serena Rossi)