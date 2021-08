Ascolti tv 12 agosto 2021: Luca Argentero imbattibile anche in replica

Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti al documentario di Canale5 sul Vaticano

Luca Argentero è fortissimo anche in replica in pieno agosto, tant’è che ieri sera Doc – Nelle tue mani su Rai1 ha registrato il 15,1% di share media con 2,012 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 13,9% e 2,1 milioni. Seconda posizione per Viaggio nella Grande Bellezza – Vaticano su Canale5 con il 9,9% e 1,382 milioni d’italiani collegati. Il documentario su Venezia di sette giorni fa aveva portato a casa l’8,1% e 1,1 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Delitti in Paradiso su Rai2 al 7,7% e 1,081 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza la serie tv Fbi: Most Wanted su Italia1 al 5,4% e 724 mila spettatori, poi Bagnomaria su Rete4 con il 4,3% e 622 mila e la replica A raccontare comincia tu – Leonardo Bonucci su Rai3 al 3,7% e 542 mila. Si chiude con Indovina chi su Nove al 2,7% e 378 mila contatti, poi il film The Aviator su La7 al 2,1% e 247 mila e I delitti del BarLume su Tv8 all’1,8% e 264 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Luca Argentero)