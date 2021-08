Ascolti tv 9 agosto 2021: il film di Canale5 batte quello di Rai1

Ascolti tv: terza posizione per le inchieste di Rai3

Scontro tra film tra le reti ammiraglie generaliste, con Canale5 che la spunta registrando il 15,7% di share media e 2,402 milioni di telespettatori, con la pellicola The Ride – Storia di un campione. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto l’8,2% e 1,4 milioni con Terapia di coppia per amanti. Seconda posizione per Rai1 con il film Big Eyes al 12,2% e 1,857 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 16,3% e 2,5 milioni con The Help. Medaglia di bronzo per Report su Rai3 con il 6,7% e 1,037 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste aveva fatto il 6,2% e 1,095 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 con il 5,6% e 913 mila spettatori, poi il talk show Controcorrente su Rete4 con il 5,8% e 808 mila e Freedom – Oltre il confine su Italia1 al 5,6% e 690 mila. Si chiude con la serie tv Gomorra su Tv8 al 3,4% e 536 mila contatti, poi Segni particolari bellissimo su Nove al 2,2% e 344 mila e il film Minority Report su La7 all’1,9% e 252 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto The Ride – Storia di un campione)