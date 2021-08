Ascolti tv 6 agosto 2021: la staffetta azzurra traina Rai2 in vetta. Sparisce Rai1

Ascolti tv: Il circolo degli anelli vince la serata davanti a Italia1 e Canale5

La storica vittoria della staffetta italiana nei 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo traina il programma Il circolo degli anelli su Rai2 in vetta alla classifica degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 14,5% di share media con 1,936 milioni di tifosi collegati. In seconda posizione si piazza la serie tv Chicago PD su Italia1 con il 7,9% e 1,249 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo stesso telefilm aveva raccolto l’8,2% e 1,2 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Inès dell’anima mia si Canale5 con l’8,4% e 1,223 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa fiction aveva portato a casa il 10,7% e 1,6 milioni.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio la replica di Canzone segreta su Rai1 con il 9,3% e 1,218 milioni di spettatori, poi Il terzo indizio su Rete4 al 5,8% e 803 mila e La Grande Storia – La monarchia breve su Rai3 al 4,5% e 678 mila. Si chiude con Italia’s Got Talent – Best of su Tv8 al 2,3% e 347 mila contatti, poi il film La patata bollente su La7 al 2,2% e 332 mila e Rocky su Nove al 2,1% e 302 mila.

In daytime la staffetta 4×100 maschile, con la storica medaglia d’oro all’Italia, ha portato Rai2 oltre il 40% di share media con 4,2 milioni d’italiani collegati.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il circolo degli anelli)