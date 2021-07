Ascolti tv 28 luglio 2021: Piero Angela batte la replica di Michelle Hunziker

Ascolti tv: il programma scientifico di Rai1 vince la serata

Cambia il podio del mercoledì sera rispetto a sette giorni fa, con Superquark su Rai1 che ha registrato il 12,1% di share media con 1,920 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma di divulgazione scientifica di Piero Angela aveva raccolto il 12,94% e 2,1 milioni. Seconda posizione per la replica del talent show All together now con Michelle Hunziker su Canale5 al 9,7% e 1,443 milioni d’italiani collegati. Mercoledì scorso la stessa rete aveva portato a casa il 14,34% e 2,3 milioni con il film Benvenuti al Sud. Medaglia di bronzo per la serie tv Chicago Fire su Italia1 con il 7,8% e 1,223 milioni di contatti. Sette giorni la stessa fiction aveva fatto il 7,05% e 1,273 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con Benvenuti a casa mia su Rai3 con il 6,3% e 1,103 milioni di spettatori, poi la serie tv Il circolo degli anelli su Rai2 con il 6,4% e 1,002 milioni e il talk show Zona bianca su Rete4 con il 6% e 845 mila contatti. Si chiude con Caccia a Hitler su La7 al 3% e 404 mila, poi il film The November Man su Nove al 2,2% e 360 mila e la replica dello show Name That Tune su Tv8 al 2,2% e 324 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Piero Angela)