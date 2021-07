Ascolti tv 25 luglio 2021: Metti la nonna in freezer stacca la serie di Canale5

Ascolti tv: il film di Rai1 con Fabio De Luigi e Miriam Leone vince la serata

Con agosto sempre più vicino, il week end televisivo langue per offerta e così il film Metti la nonna in freezer, con Fabio De Luigi e Miriam Leone, su Rai1 ha registrato il 15,98% di share media con 2,576 milioni di telespettatori, vincendo la gara degli ascolti tv delle reti generaliste. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto l’8,8% con il film tv Vivi e lascia vivere. Seconda posizione per la serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale5 con il 10,07% e 1,337 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa fiction aveva portato a casa il 9,86% e 1,4 milioni. Terza piazza per Il circolo degli anelli su Rai2 con il 6,43% e 1,002 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza Kilimangiaro Estate su Rai3 con il 5,22% e 854 mila spettatori, poi il film Delitto ai Caraibi su Rete4 al 5,22% e 810 mila e la replica di Colorado su Italia1 al 5,35% e 752 mila. Si chiude la classifica con il film Men in black 2 su Tv8 al 5,53% e 424 mila poi Spiriti nelle tenebre su La7 con il 2,23% e 354 mila contatti e Cambio moglie su Nove all’1,68% e 293 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Metti la nonna in freezer)