Ascolti tv 27 giugno 2021: Cristiano Ronaldo eliminato, ma almeno traina Rai1

Ieri, domenica 27 giugno 2021, la partita Belgio-Portogallo 38,87%, The winner is 9,97% e la serie tv Delitti in paradiso 6,16%.

Ascolti tv: Belgio-Portogallo annienta la concorrenza

La partita degli Ottavi di finale tra Belgio e Portogallo, vinta da Lukaku a spese di Cristiano Ronaldo, era molto sentita dai telespettatori italiani, anche perché ne è uscita la sfidante degli azzurri di venerdì sera 2 luglio. E così su Rai1 la partita ha registrato il 38,87% di share media con 7,917 milioni di tifosi collegati. Il giorno prima la Nazionale di Mancini contro l’Austria aveva raccolto il 61,1% e 13,2 milioni. Seconda posizione per The Winner is su Canale5 con il 9,97% e 1,627 milioni di telespettatori. Settimana scorsa Conta su di me sulla stessa rete aveva portato a casa l’11,73% e 2 milioni. Medaglia di bronzo per Delitti in paradiso su Rai2 con il 6,16% e 1,260 milioni di contatti con il primo episodio e 6,46% e 1,243 milioni con il secondo. Domenica scorsa la stessa serie tv aveva fatto l’8,41% e 1,6 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza Kilimangiaro estate su Rai3 con il 3,30% e 645 mila spettatori, poi Colorado su Italia1 al 3% e 513 mila e il film Anche gli angeli mangiano fagioli su Rete4 con il 2,80% e 473 mila. Si chiude con la pellicola Indovina chi viene a cena su La7 con l’1,92% e 345 mila contatti, poi Supernanny su Nove all’1,1% e 218 mila e Antonino Chef Academy su Tv8 allo 0,5% e 107 mila. Alle 18 la replica del Gran Premio di Stiria di Formula1 su Tv8 ha registrato il 6% di share media.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Belgio- Portogallo)