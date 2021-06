Pierluigi Diaco torna al primo amore: Radio2

Il giornalista dopo tanti anni condurrà nuovamente dagli studi di via Asiago a Roma, la versione radiofonica del suo programma televisivo, “Ti sento”, che tornerà su Rai2 in autunno.

Ti sento: dalla tv alla radio, tutti i giorni dal 28 giugno a fine luglio

Solitamente il percorso è inverso, ovvero dalla radio (dove si può sperimentare più facilmente) al piccolo schermo, ma nel nuovo corso voluto da Radio Rai, per creare sinergia nell’azienda di Stato, sono molti gli esempi di programmi tv che prendono pii vita in FM. Questa volta tocca a Ti sento, programma di successo di seconda serata di Rai2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco (previsto il ritorno in onda a settembre), che dal 28 giugno fino a fine luglio tutti i giorni in diretta dalle 20 alle 21 vivrà, però, in uno spin off radiofonico su Radio2.

Il focus del programma, esattamente come nella sua versione tv, resterà il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni. Diaco e il suo ospite ripercorreranno un’esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili: ricordi ed emozioni affioreranno attraverso l’udito, perché se «l’occhio è superficiale, l’orecchio è profondo», come diceva Robert Bresson. Dunque, quale luogo migliore della radio per assecondare l’ascolto? Così, attraverso alcune suggestioni sonore, dal brano musicale al rumore dell’acqua che scorre, si indagherà sul modo di sentire e di percepire il mondo del protagonista. Per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e collettiva.

Il ritorno

Dopo tanti anni, così, Pierluigi Diaco tornerà negli studi radiofonici di via Asiago a Roma dov’è partita la sua carriera. Sull’emittente Rai, infatti, il giornalista negli anni ha condotto Chiamate Roma 3131, La Cantina, Maglioni Marroni con Niccoló Fabi e Il Pittore con Ivano Fossati. Ti sento sarà su Radio2, in diretta streaming audio su RaiPlay Radio, sugli account social di Rai Radio2, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram (con extra e contenuti speciali) e in video streaming su RaiPlay!.

(Nella foto Pierluigi Diaco)