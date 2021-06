Ascolti tv 6 giugno 2021: fuga dalla tv, Rai1 vince con meno di 3 milioni

Ascolti tv: il film Beate batte Lion e il talk show di La7

Domenica sera di rientro dal lungo ponte, coprifuoco spostato a mezzanotte e a farne le spese è la tv generalista, che ieri in vetta alla classifica ha visto il film Beate su Rai1 con il 14,30% e 2,896 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva raccolto il 15,06% e 3,09 milioni con il film in replica Basta un paio di baffi. Seconda posizione per il film Lion – La strada verso casa su Canale5 che ha registrato il 9,72% di share media con 1,927 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la stessa rete aveva fatto il 12,72% e 2,5 milioni con Avanti un altro! pure di sera. Medaglia di bronzo per Non è l’Arena su La7 con il 6,87% e 1,490 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Massimo Giletti aveva portato a casa il 5,63% e 1,2 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film Un’estate ai Caraibi su Italia1 con il 6,70% e 1,317 milioni di spettatori, poi la serie tv The Rookie su Rai2 al 5,45% e 1,230 milioni e la finale degli Europei Under 21 Germania-Portogallo, vinta dai tedeschi, su Rai3 al 4,95% e 1,073 milioni. Si prosegue con il film La frode su Rete4 al 4,31% e 847 mila contatti, poi Antonino Chef Academy su Tv8 al 2,1% e 438 mila e Supernanny su Nove al 2,3% e 411 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 22,6%, mentre Caduta libera su Canale5 all’11,8%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Beate)