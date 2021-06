L’Auditel inglese ora misura anche Netflix & co.

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la Broadcasters' Audience Research Board (BARB) entro quest’anno pubblicherà i dati sull'audience per il subscription video on demand e le piattaforme di condivisione video. «Riporteremo le classificazioni dei contenuti e la visualizzazione a livello aggregato per i servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+».

L’Auditel inglese Barb assegna la rilevazione dell’audience per tutti i servizi on demand

Barb, l’Auditel inglese, ha firmato nuovi contratti per la rilevazione dell’audience televisiva nel Regno Unito espandendola anche a tutti i servizi on demand. I nuovi contratti, che saranno effettivi dal gennaio 2024 avranno una durata quinquennale. «L’annuncio di oggi», ha spiegato l’ente, «rafforza l’impegno di Barb a fornire un servizio di riferimento che offra una misura completa di ciò che le persone guardano attraverso un’ampia gamma di piattaforme tecnologiche». Negli ultimi anni, infatti, Barb ha portato avanti progetti per inserire nella propria rilevazione le audience del broadcaster video on demand, le visualizzazioni su tablet, pc e smartphone, la visione in differita fino a quattro settimane dopo la trasmissione.

Per quanto riguarda la pubblicità, poi, registra l’esposizione del pubblico alla pubblicità inserita dinamicamente e il rendimento totale della campagna. La Broadcasters’ Audience Research Board, che è stata fondata dai maggiori operatori del mercato televisivo, ha poi sottolineato che migliorerà ulteriormente i servizi quest’anno con il lancio dei dati sull’audience per il subscription video on demand e le piattaforme di condivisione video: «riporteremo le classificazioni dei contenuti e la visualizzazione a livello aggregato per i servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+». Per ottenere questo Barb ha incaricato Kantar di installare una nuova tecnologia di misurazione nel panel rappresentativo delle famiglie del Regno Unito, che passerà da 5.150 a 7 mila case, il più grande aumento mai registrato nel campione dal lancio delle misurazioni nel 1981. Il nuovo meter di Kantar, simile a un tablet, presenterà un sistema di registrazione basato su avatar. Questa tecnologia dovrebbe motivare i membri del panel a partecipare alla ricerca in corso. La nuova tecnologia di misurazione dei televisori sarà installata insieme con i contatori collegati ai router wi-fl nelle case dei panelisti.

