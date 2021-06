Ascolti tv 2 giugno 2021: la replica di Rai1 vince su quella di Canale5, seconda Rai3

Ascolti tv: Rino Gaetano batte Claudio Bisio, medaglia d’argento per Chi l’ha visto?

Serata di festa e di repliche per le ammiraglie generaliste, con Rai1 che riproponeva la mini serie tv Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu con Claudio Santamaria, registrando il 16,46% di share media e 3,136 milioni di telespettatori. La stessa fiction il 4 giugno 2013, sempre in replica, aveva fatto il 10,30% e 2,5 milioni, mentre al debutto l’11 novembre 2007 il 26,69% e 6 milioni. Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 13,37% e 2,610 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 13,5% e 2,9 milioni. Medaglia di bronzo per il film Bentornato presidente con Claudio Bisio su Canale5 al 10,05% e 1,949 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 9,8% e 1,6 milioni con il film Il Gladiatore.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il film Batman vs Superman: Dawn of Justice su Italia1 al 5,11% e 944 mila spettatori, poi Zona bianca su Rete4 al 4,65% e 838 mila e il film Roma città aperta su La7 al 2,66% e 554 mila. Si chiude con La Partita su Rai2 al 2,53% e 502 mila, poi Name that tune su Tv8 al 2,3% e 466 mila e Accordi&Disaccordi su Nove all’1,5% e 329 mila.

Ascolti tv daytime

È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai1 al 17%. In access prime time Deal with It su Nove all’1,9% e 409 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu)