Ascolti tv 27 maggio 2021: Raoul Bova meglio di Alberto Angela

Ascolti tv: la fiction di Canale5 vince la serata

Vince la gara degli ascolti tv delle reti generaliste Canale5 con il finale di stagione di Buongiorno, mamma! con Raoul Bova, che ieri sera giovedì 27 maggio ha registrato il 19,53% di share media con 3,855 milioni di telespettatori. Settimana scorsa, la stessa rete aveva portato a casa il 12,77% e 2,6 milioni con il film Il corriere – The Mule con Clint Eastwood. Seconda posizione per Ulisse, il piacere della scoperta su Rai1 con Alberto Angela al 15,88% e 3,421 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva proposto il finale di stagione della fiction Un passo dal cielo, raccogliendo il 24,09% e 5,2 milioni. Medaglia di bronzo per Amore criminale – Storie di femminicidio su Rai3 con il 5,83% e 1,356 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 5,98% e 1,4 milioni

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film in replica Una notte da leoni su Italia1 con il 5,76% e 1,273 milioni di spettatori, poi Venezia-Cittadella di serie B su Rai2 al 4,66% e 1,093 milioni e il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 5,45% e 970 mila. Si chiude la classifica con il talk show Piazza pulita su La7 al 4,96% e 887 mila contatti, poi I delitti del Barlume su Tv8 al 2,1% e 496 mila e il film Sei giorni, sette notti su Nove al 2% e 455 mila. La reunion di Friends su Sky Uno e Sky Atlantic ha registrato lo 0,8% di share media con meno di 200 mila telespettatori.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 25,4%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 15%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,7% e 390 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,8% e 414 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Buongiorno, mamma!)