Ascolti tv 17 maggio 2021: cresce Chiamami ancora amore, cala L’Isola dei Famosi

Ascolti tv: la fiction di Rai1 allunga sull’adventure reality di Canale5

Non ha i valori delle fiction che l’hanno preceduta, ma Chiamami ancora amore ieri sera ha guadagnato un po’ di ascolti, registrando su Rai1 il 16,5% di share media con 3,719 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la serie tv con Greta Scarano aveva raccolto il 15,3% e 3,5 milioni. Seconda posizione anche ieri per L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 18,7% e 2,994 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 19% e 3,1 milioni. Medaglia di bronzo per Report su Rai3 con l’11% e 2,610 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 12% e 2,8 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza il film Atomica bionda su Italia1 con il 5,2% e 1,172 milioni di spettatori, poi Prima di lunedì su Rai2 con il 4,1% e 1 milione e il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 4,8% e 867 mila. Si prosegue con il film Tootsie su La7 con il 2,4% e 552 mila contatti, poi Bruno Barbieri 4 Hotel all’1,7% su Tv8 e 339 mila e il film King Arthur su Nove all’1,5% e 327 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 23,9%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,2%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,7% e 426 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,7% e 421 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Chiamami ancora amore)