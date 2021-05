Ascolti tv 12 maggio 2021: Montalbano e Chi l’ha visto? spazzano via Canale5

Ascolti tv: la fiction in replica su Rai1 stravince sul film dell’ammiraglia Mediaset

In un giovedì sera stravolto nei palinsesti, causa terzultima giornata di Serie A, le ammiraglie hanno giocato in difesa. A vincere, però, è l’ennesima replica de Il commissario Montalbano su Rai1, che con l’episodio Un diario del ’43 ha registrato il 17% di share media con 3,770 milioni di telespettatori. Il 18 febbraio 2019, al debutto, lo stesso episodio della fiction con Luca Zingaretti aveva raccolto il 43,3% e 10,1 milioni. Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 13,6% e 2,951 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 13,7% e 2,9 milioni. Chiude il podio il film Poveri, ma ricchissimi su Canale5 con l’8,1% e 1,786 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva portato a casa il 16,5% e 3,4 milioni con la fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il film John Wick – Capitolo II su Italia1 con 6,7% e 1,439 milioni di spettatori, poi After su Rai2 con il 4,7% e 1,132 milioni e Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 con il 3,3% e 716 mila. Si chiude con Zona Bianca su Rete4 con il 3,3% e 650 mila contatti, poi Atlantide su La7 al 3,6% e 483 mila e il talk show Accordi&Disaccordi su Nove con l’1,8% e 444 mila. Le partite di Serie A sui canali Sky Sport hanno registrato il 6% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 23,1%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 18,4%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,6% e 413 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,9% e 469 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Montalbano)