Toh, Mediaset omaggia i 100 anni del PCI!

L’omaggio di B. al sogno comunista

Il Giornale, pagina 24, Nanni Delbecchi.

Ma allora ha ragione Silvio, a Mediaset sono tutti comunisti, infatti l’omaggio più affettuoso al centenario del Pci arriva dalla galassia di Cotogno: II sogno di una cosa, in onda su Focus stasera e domani primo maggio. Toni Capuozzo si è inventato un road movie, genere principe della nostalgia; ha caricato il vecchio compagno di Fgci, Vanni De Lucia, a bordo di un pulmino Uaz e insieme hanno fatto il giro dei luoghi simbolo di quello che fu il partito comunista più forte dell’Europa occidentale. Dalle Frattocchie alla Bolognina passando per Sesto San Giovanni, il Lingotto, l’Italsider, la Romagna rossa di Ligabue, la tomba di Pasolini a Casarsa… Un atlante di illusioni, pentimenti, rimpianti e speranze dure a morire.

Il gioco delle parti pare semplice; Vanni è l’attempato Don Chisciotte ancora pronto a caricare contro i mulini a vento del neocapitalismo; Toni è il disincantato Sancho Panza, orfano degli ideali giovanili. In realtà, nell’alternarsi di autofiction (benvenuta anche in tv), reportage, materiali d’archivio, II sogno di una cosa conserva un tenace filo, naturalmente rosso: il secolo breve del Pci narrato come doppia sudditanza; prima all’Unione Sovietica, poi alle frange terroriste degli anni di piombo. Un fil rouge ideologico che svela come Toni Capuozzo, amando segretamente l’ideologia, sia rimasto più comunista di quanto non immagini (gli ex comunisti sono come gli ex fumatori: l’ossessione cambia di segno, ma resta lì), e spiega il tono agrodolce del suo viaggio al termine del Pci.

(Nell’immagine la locandina del programma)