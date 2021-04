Ascolti tv 26 aprile 2021: Vittoria Puccini continua strapazzare L’Isola dei Famosi

Ascolti tv: la fiction di Rai1 saldamente in vetta davanti a Canale5

Ancora un appuntamento vincente con la serie tv La fuggitiva su Rai1, che ha registrato il 22,21% di share media con 5,311 milioni di telespettatori. La fiction con Vittoria Puccini settimana scorsa aveva raccolto il 21,5% e 5 milioni.

Dietro, come sempre, si è piazzata L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 17,40% e 2,877 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 17,5% e 3 milioni.

Terza piazza ancora una volta per Report su Rai3 con il 9,27% e 2,291 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 9,4% e 2,3 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film Fast&Furious su Italia1 con il 6,58% e 1,511 milioni di spettatori, poi il talk show Quarta repubblica su Rete4 con il 4,80% e 908 mila e Finalmente sposi su Rai2 con il 3,47% 888 mila.

Si chiude con la serie tv Chernobyl su La7 con il 2,54% e 542 mila contatti, poi Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Tv8 all’1,6% e 427 mila e il film Centurion su Nove all’1,2% e 288 mila. Sui canali Sky Sport il posticipo di Serie A tra Lazio e Milan ha registrato il 4,6% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 22,9%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 17,9%.

In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,8% e 486 mila, mentre Deal with It su Nove al 1,9% e 508 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto La fuggitiva)