Ascolti tv 15 aprile 2021: Un passo dal cielo soffre, ma vince contro L’Isola dei Famosi

Ascolti tv: la fiction di Rai1 batte agilmente l’adventure reality di Canale5

Un’altra puntata vincente per Un passo dal cielo 6 su Rai1, che ieri sera ha registrato il 20,8% di share media con 4,913 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Daniele Liotti aveva raccolto il 22,6% e 5,2 milioni.

Seconda posizione per L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 17,1% e 2,942 milioni di contatti. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 12,4% e 2,996 milioni con l’ennesima replica del film Cado dalle nubi con Checco Zalone.

Terza piazza per Diretta Gol Europa League su Tv8 con il 5,5% e 1,448 milioni di tifosi collegati. Giovedì scorso la partita Ajax-Roma aveva fatto il 5,6% e 1,485 milioni.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio il film La fredda luce del giorno su Italia1 con il 5,5% e 1,416 milioni spettatori, poi Il professore cambia scuola su Rai3 con il 5,1% e 1,301 milioni e il talk show Diritto e rovescio su Rete4 il 5,7% e 1,071 milioni.

La classifica si chiude con il talk show Piazzapulita su La7 con il 4,8% e 881 mila contatti, poi il film È già ieri su Nove all’1,8% e 441 mila e Anni 20 su Rai2 all’1,7% e 414 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 23,4%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,7%.

In access prime time Deal with it su Nove al 2,4% e 640 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Un passo dal cielo 6)