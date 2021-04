Ascolti tv 13 aprile 2021: Leonardo vince contro il Paris Saint Germain su Canale5

Ascolti tv: la serie tv di Rai1 cala, ma vince contro la Champions League

Ancora una serata a favore della fiction di Rai1, nonostante un calo costante degli ascolti tv, che però non intaccano la leadership. E così ieri Leonardo ha registrato il 21,3% di share media con 5,279 milioni di telespettatori, vincendo la gara degli ascolti tv delle reti generaliste con un milione di vantaggio. Settimana scorsa la serie tv aveva raccolto il 21,8% e 5,3 milioni.

Dietro si è piazzata la partita Paris Saint Germain-Bayern Monaco su Canale5, quarti di finale di Champions League, con il 15,9% e 4,279 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa la partita Real Madrid-Liverpool aveva portato a casa molto meno: il 12,45% e 3,3 milioni.

Medaglia di bronzo per Le Iene Show su Italia1 con il 10,4% e 1,890 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva fatto gli stessi ascolti tv: 10,35% e 1,839 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio lo show Un’ora sola vi vorrei su Rai2 con il 5,8% e 1,548 milioni di spettatori, poi il talk show diMartedì su La7 con il 5,1% e 1,192 milioni e Fuori dal coro su Rete4 con il 5,5% e 1,069 milioni.

Si chiude con il talk show #Cartabianca su Rai3 con il 4,2% e 954 mila contatti, poi il film Deja vu – Cosa contro il tempo su Nove all’1,8% e 414 mila e Italia’s Got Talent – Best of su Tv8 all’1,5% e 363 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 23%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,5%.

In access prime time Guess my age su Tv8 all’1,9% e 518 mila, mentre Deal with it su Nove al 2% e 544 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Leonardo)