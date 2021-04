Canale5 ormai è diventata TeleTrash. Gli investitori sono contenti?

Avanti un altro! – Pure di sera ha doppiato Live – Non è la D’Urso utilizzando gli stessi ospiti

Ieri è andata in onda la puntata di prime time di Avanti un altro!, game show solitamente in fascia preserale su Canale5, ideato e condotto da Paolo Bonolis che finalmente ha vinto la classifica degli ascolti tv della domenica, di norma ad appannaggio delle fiction di Rai1. Live – Non è la D’Urso, che per un anno ha occupato quello spazio, ha di fatto sempre perso sia con l’ammiraglia di viale Mazzini, sia con Che tempo che fa di Fabio Fazio in onda su Rai3. Bonolis ieri ha di fatto doppiato gli spettatori medi della D’Urso e la cosa incredibile è che l’ha fatto con gli stessi ospiti: il cast dell’ultimo Grande Fratello Vip e la solita pletora di prezzemolini tv, come Alba Parietti, Antonella Elia, Giovanni Ciacci, Alessandro Cecchi Paone, Cristiano Malgioglio, Patrizia De Blanck.

Insomma, non cambiano gli addendi trash, ma cambia il risultato. E soprattutto Avanti un altro! non è sotto la testata giornalistica Videonews di Mediaset, come ha puntualizzato l’agente di Paolo Bonolis, Lucio Presta, che dopo l’ultima puntata della D’Urso aveva invocato una bonifica del trash dall’informazione di Canale5.

Un palinsesto spazzatura

Dando però un’occhiata all’ultima settimana del palinsesto del Biscione, però, è subito evidente come la deriva trash sia ormai il filo rosso che lega la maggior parte delle prime serate della rete: lunedì L’Isola dei Famosi, giovedì L’Isola dei Famosi, venerdì la replica di Ciao Darwin e domenica, appunto, Avanti un altro! – Pure di sera.

C’è da chiedersi se investitori e Centri Media siano contenti di questo decadimento nei contenuti. Se quel famoso target pregiato, a cui da anni si appella Publitalia, sia poi così pregiato se nutrito quasi esclusivamente con spazzatura televisiva. Il gioco vale la candela? I valori delle marche che fanno pubblicità su Canale5 sono accomunabili con il trash? O l’importante è raggiungere 4 milioni di spettatori, a qualunque prezzo?

In un momento di grande offerta televisiva, con i nuovi player Over The Top (Netflix, Amazon Prime, Disney+, Discovery+) che offrono contenuti di qualità, forse la tv lineare commerciale dovrebbe cambiare un po’ registro e dopo anni di trash cercare di elevarsi e di elevare il suo pubblico. Perché si può fare anche intrattenimento intelligente, basta volerlo.

@AndreaAAmato

(Nella foto un momento di Avanti un altro! – Pure di sera)