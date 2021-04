Ascolti tv 8 aprile 2021: Un passo dal cielo vince sull’ennesima buona replica di Zalone

Ascolti tv: la fiction di Rai1 batte il film di Canale5

Non c’è stata gara ieri sera negli ascolti tv delle reti generaliste, anche perché le due reti ammiraglie hanno giocato una partita molto diversa. E così Un passo dal cielo 6 su Rai1 ha registrato il 22,6% di share media con 5,294 milioni di contatti, stravincendo. Settimana scorsa la fiction con Daniele Liotti aveva raccolto il 22,51% e 5,1 milioni.

Seconda posizione per il film Cado dalle nubi con Checco Zalone su Canale5 con il 12,4% e 2,996 milioni di telespettatori, che nonostante fosse per l’ennesima volta in replica si è difeso molto bene. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 18,1% e 3,1 milioni con L’Isola dei famosi.

Terza piazza per la partita di Europa League tra Ajax e Roma su Tv8 al 5,6% e 1,485 milioni di tifosi collegati. Giovedì scorso lo stesso canale aveva fatto l’1,6% e 367 mila con il film Spider Man: Homecoming.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio il film Una giusta causa su Rai3 con il 5,8% e 1,467 milioni di spettatori, poi Trespass su Italia1 con il 5,2% e 1,353 milioni e il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 5,9% e 1,110 milioni.

Si prosegue con il talk show Piazza pulita su La7 con il 5,6% e 1,068 milioni di contatti, poi Anni 20 su Rai2 con l’1,8% di 453 mila e il film Che fine hanno fatto i Morgan? Sul Nove all’1,2% e 289 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità meglio di su Rai1 al 15,5%, mentre Avanti un altro su Canale5 al 21,1%.

In access prime time mentre Deal with it su Nove al 2% e 546 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Un passo dal cielo)