Lilli Gruber getta la mascherina e bacia come la Boschi

Galeotto fu il bacio della Gruber smascherata

Un bacio, affettuoso, veloce, ma smascherato. Anzi, «smascherinato». È sulle pagine del settimanale Chi che Maria Elena Boschi trova appagata la propria vendetta nei confronti di Lilli Gruber. La parlamentare di Italia Viva, lo scorso dicembre, era stata ospite di Otto e mezzo dove la Gruber le aveva chiesto spiegazioni su alcune foto pubblicate sempre da Chi in cui appariva senza mascherina insieme al fidanzato Giulio Berruti. «Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie. Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme», aveva spiegato la Boschi.

Una precisazione che non aveva soddisfatto Lilli Gruber, che aveva redarguito l’ospite facendole notare come molta gente sia stata multata per tale atteggiamento e sottolineando con quel suo fare da maestrina: «Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni». Meb si era irritata ed era nato un piccolo quanto futile caso, con vari interventi a favore dell’una o dell’altra.

Il bacio di Lilli

Ora è toccato alla Gruber essere paparazzata con il marito Jacques Charmelot in una biciclettata al parco, vestita come fitness impone (tanto che c’è chi ha notato l’ottimo stato di tonicità muscolare delle gambe della giornalista che compirà 64 anni il 19 di questo mese). E – anche qui – breve pausa e bacio senza mascherina.

