Ascolti tv analisi 31 marzo: L’Italia e la Ferilli giù, Sciarelli s’impenna, Tom Cruise doppia Ventura, RealTime batte Purgatori e Palombelli

Lituania-Italia precede Svegliati amore mio e la puntata di Chi l’ha visto? col focus su Olesya Rostova e la sua somiglianza con Denise Pipitone che fa un picco da 5,1 milioni ed il 18,21% alle 21.44, nella pausa del match. Fa bene il film di Italia 1 che doppia The game of games, mentre in coda Matrimonio a prima vista fa più ascolti di Atlantide e Stasera Italia Speciale.

Il boom di ascolti tv di Chi l’ha visto?

Il rischio è che, comunque andrà a finire questa storia di Olesya Rostova e della sua somiglianza con Denise Pipitone e Piera Maggio (che ieri ha portato Chi l’ha visto? a quota 3,520 milioni di spettatori ed il 15,2%, con un picco di 5,1 milioni ed il 18,21% alle 21.44, alla fine della pausa del match di Rai1), si sia soltanto all’inizio di una possibile saga. Il successo dell’apparizione di ieri si porta dietro, cioè, la naturale e inevitabile conseguenza che i protagonisti della vicenda, qualunque sia la risposta dell’analisi del dna, diventino materia di analisi e di racconto dei contenitori pomeridiani e dei salotti più o meno trash, per molte settimane e forse anche per mesi. E che Olesya alla fine magari, imparato un po’ d’italiano, partecipi alla prossima edizione del GF Vip o de L’Isola dei famosi. Il trattamento che del caso ha fin qui fatto Federica Sciarelli si può ritenere dignitoso. Ma è tutto da verificare il tipo di strascichi che si genererà.

Comunque sia – mercoledì 31 marzio – Lituania-Italia, vinta dagli Azzurri di Roberto Mancini per due a zero, ha ottenuto 5,972 milioni di spettatori e il 21,7%. Domenica 28 marzo, Bulgaria-Italia vinta fuori casa con un gol per tempo, aveva avuto 6,4 milioni di spettatori circa ed il 23,7% di share. Giovedì 25, l’incontro vinto in casa contro l’Irlanda del Nord, aveva avuto 6,1 milioni di spettatori ed il 22,6%. Canale 5 alla fine ha retto alla spinta concentrica delle due reti Rai principali, calando dignitosamente. La seconda puntata della fiction di produzione Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca protagonisti, ha riscosso 3,586 milioni di spettatori ed il14,7%, dopo che la prima aveva avuti 3,8 milioni di spettatori e 16,1% di share. La storia tratta da fatti realmente accaduti e raccontati in tre puntate da Simona Izzo e Ricky Tognazzi potrà alla fine mantenere il livello discreto raggiunto con la prossima puntata finale. Ieri Ferilli ha battuto nettamente un’altra presenza outsider. Su Rai2 non poteva scegliere collocazione peggiore per esordire il nuovo Game of Games-Gioco Loco, con Simona Ventura alla conduzione. Lo show ha proposto le imprese divertenti di alcuni vip – Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola – e alcune persone qualunque, portando a casa 1,267 milioni di spettatori e il 5,1%. La Ventura è stata travolta dal film action di Italia 1 con Tom Cruise e Coby Smulder (Jack Reacher a 2,040 milioni e 8,1%).

Tra gli outsider: Matrimonio a prima vista fa più ascolti di Purgatori e Palombelli

In prima serata, inoltre la concorrenzialità chiamava in causa anche gli outsider. Dietro i primissimi è spiccato il risultato della nuova puntata di Matrimonio a Prima vista su Real Time (681mila e 2,5%). Su La7 Atlantide versione Il mostro di Firenze, ha totalizzato più share ma meno ascolti (610mila spettatori e il 3%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale, con Barbara Palombelli in versione estesa, ha avuto solo 600mila spettatori e il 2,6% di share. Su Tv8 il the best of di Italia’s Got Talent ha portato a casa 409mila spettatori e l’1,8%, quanto basta per superare su Nove la puntata di Accordi & Disaccordi con Pierpaolo Sileri e Giampiero Mughini tra gli ospiti (a 398mila e 1,5% di share).

Le altre partite di giornata. Un posto al Sole fa il botto

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,261 milioni di spettatori con uno share del 15,4%. Su Italia1 CSI Miami 1,344 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei matti è stato visto da 1,550 milioni di spettatori e il 6,1% e Un Posto al Sole a 2,148 milioni di spettatori e il 7,8%.

Inoltre, su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,736 milioni e 6,3% di share. Mentre su Rete4 la versione ordinaria di Stasera Italia, ha ottenuto 1,4 milioni e 5,4% e poi 1,1 milioni di spettatori e 4% di share. Su Rai2, infine, più breve, Tg2 Post, ha avuto 1,2 milioni di spettatori e il 4,3% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,535 milioni e 18,3%, L’Eredità 4,294 milioni e 22,9%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,1 milioni di spettatori con 15,7% di share e Avanti un altro 3,5 milioni di spettatori con il 19,5% di share. Su Rai3 TGR 2,976 milioni di spettatori con il 14,8%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,8% di share e Uno Mattina 16,2%; Storie Italiane 15,4% e 14,8%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 17,8% nella prima parte, nella seconda e 16,8% e 15,6% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,3%. Su Rai3 Agorà 7,8% di share. Su La7 Omnibus 3,5%. A seguire Coffee Break 4,1%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,5%. Su Canale 5 Forum 15,6%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,6% nella prima parte e 8,3% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,3% di share, La signora in giallo 3,8%. Su La7 L’Aria che Tira 5,1% e 3,9%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13%; Il Paradiso delle Signore 19,1%, Vita in diretta 16,6%. Su Canale5 Beautiful 17,3%, Una Vita 17,1%, Uomini e Donne 22,4%, Amici 18,5%, l’Isola dei Famosi 18,9%, Daydreamer 18,1%, Pomeriggio Cinque 17,1%, 16,8%. Su Rai2 Ore 14 a 3,2% e Detto Fatto a 3,7%. Su Italia1 I Simpson 5,9%, 6,3% e 6,4%. Su Rai3 Aspettando Geo 6,5%, Geo 10,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 3,2% e Tagadoc 1,6%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 7,9% e 9,9%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 14,4%. Su Rai2 Restart 3,6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,8%. Su Italia1 Mission Impossible 8,3%. Alle 20. Tg1 a 5,855 milioni e 25,1%; Tg5 a 4,641 milioni e 19,4%; e TgLa7 a 1,316 milioni e 5,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi l’ha visto?)