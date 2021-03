Ascolti tv 28 marzo 2021: la Nazionale e Fazio oscurano l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso

Ieri, domenica 28 marzo 2021, Bulgaria-Italia 23,7%, Che tempo che fa 11% e Live – Non è la D’Urso 13,7%.

Ascolti tv: gli azzurri su Rai1 battono la Bulgaria e dominano Auditel

Seconda partita di qualificazione ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar per la Nazionale, che ieri sera ha battuto per 2 a 0 la Bulgaria e su Rai1 ha registrato il 23,7% di share media con 6,394 milioni di tifosi collegati. Giovedì sera contro l’Irlanda del Nord aveva raccolto il 22,6% e 6,1 milioni.

Seconda posizione come ogni domenica per Che tempo che fa su Rai3 con l’11% e 2,988 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva portato a casa l’11,2% e 3,1 milioni.

Medaglia di bronzo per l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso su Canale5 con il 13,7% e 2,353 milioni di contatti. Sette giorni fa Barbara D’Urso aveva fatto il 12,5% e 2,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il talk show Non è l’Arena su La7 al 5,8% e 1,538 milioni di spettatori, poi il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo su Italia1 al 7,3% e 1,518 milioni e la serie tv 9-1-1 su Rai2 al 5,1% e 1,409 milioni.

Chiudono la classifica il film Perfetti sconosciuti su Rete4 al 4% e 1,009 milioni di contatti, poi la Moto2 Gp Qatar su Tv8 al 3,7% e 862 mila e il film What Women Want – Quello che le donne vogliono al 2,3% e 537 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 19%, mentre Avanti un altro su Canale5 al 14,4% e la MotoGp Qatar su Tv8 all’11%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Bulgaria-Italia)