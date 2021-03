Netflix dà i numeri. Ma sono quelli giusti?

Streaming: individuare i Bridgerton nascosti

Financial Times, pagina 20, di Andrea Secchi.

Netflix ha annunciato a gennaio che Bridgerton, il romanzo sulla Regency, era la sua serie originale più vista, con 82 milioni di visualizzazioni nei primi 28 giorni. È stato uno dei rari annunci della tv in streaming. L’obiettivo era quello di ispirare fiducia che la strategia di firmare accordi costosi con produttori come Shonda Rhimes stava dando i frutti. Ma le metriche di una start-up di dati suggeriscono che una serie su giganti cannibali ha ottenuto più attenzione dei fidanzati a petto nudo di Bridgerton. Le cifre del box office misurano le uscite dei film e i rating Nielsen coprono gli show televisivi. I servizi di streaming rilasciano solo numeri di spettatori selezionati. Amazon Prime, Disney+ e Netflix vogliono evitare di rivelare informazioni che potrebbero essere utili ai concorrenti.

I confronti sono resi più complicati da quando Netflix ha cambiato la sua metrica di spettatori nel 2019. Invece di contare solo gli spettacoli dopo che gli utenti guardano il 70% o più, la società ora conta qualsiasi spettacolo che è stato guardato anche per soli due minuti. Senza cifre di streaming complete, gli investitori devono affidarsi invece sui numeri degli utenti. Gli abbonati di Netflix sono cresciuti da 22 milioni nel 2011 a 203,6 milioni alla fine dell’anno scorso. Disney+ ha superato i 100 milioni a meno di due anni dal lancio.

Le indagini Nielsen

Informazioni più dettagliate sarebbero utili per i produttori e gli investitori. Il lavoro di fornire stime cade su organizzazioni esterne. Il gigante dei rating Nielsen ha iniziato a segnalare la quota di spettatori per i servizi di streaming la scorsa estate, misurata in base ai minuti totali guardati. Dice che la serie Criminal Minds è stata la serie più vista su Netflix nell’ultima settimana di gennaio, vista per 984 milioni di minuti, contro i 936 milioni di Bridgerton. Ma Nielsen traccia solo le visualizzazioni attraverso i televisori – mancando altri schermi utilizzati per i servizi di streaming. Netflix ha denigrato i suoi dati in quanto non riflettono le cifre reali di visualizzazione.

La start-up Parrot Analytics offre un’altra metrica – la misurazione dell’attenzione del pubblico. Sostiene che questo cattura un set di dati più ampio. Con sede a Los Angeles, produce una classifica giornaliera degli spettacoli televisivi che dice che hanno catturato la maggior parte dell’attenzione del pubblico, tracciando le ricerche su Google, i siti dei fan e anche il numero di download pirata. Ha in programma di rilasciare una versione per i film. Secondo Parrot Analytics, lo spettacolo più popolare negli Stati Uniti alla fine di gennaio non era Bridgerton, ma Attack on Titan. Parrot confronta la popolarità degli spettacoli con la media. L’anime di fantascienza ha catturato 66 volte più attenzione della media delle serie. Bridgerton non è entrato nella top 10.

(Nella foto Bridgerton)