Ascolti tv 9 marzo 2021: la fiction su Nada batte la replica di Checco Zalone

Ascolti tv: la serie di Rai1 debutta vincendo senza problemi

Rai1 ieri sera ha presentato la nuova fiction La bambina che non voleva cantare, incentrata sulla vita della cantante Nada, che ha registrato al debutto il 23,2% di share media con 5,582 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini era in pieno Festival di Sanremo, con il 41,21% e 10,1 milioni nella seconda serata.

Seconda posizione per l’ennesima replica del film Quo Vado con Checco Zalone su Canale5 con l’11,2% e 2,674 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete con la serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno aveva raccolto l’8,9% e 1,8 milioni.

Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,8% e 2,421 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 7,27% e 1,7 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film I mercenari 3 su Italia1 al 5,38% e 1,242 milioni di spettatori, poi Italia’s Got Talent su Tv8 al 5,2% e 1,235 milioni e il finale de La Caserma al 4,4% e 1,030 milioni.

Si chiude con il talk show Stasera Italia Speciale su Rete4 con il 2,7% e 611 mila contatti, poi Accordi&Disaccordi su Nove con l’1,8% e 455 mila e Atlantide su La7 all’1,98% e 344 mila.

Sui canali Sky Sport le partite di Champions League hanno registrato il 2,9% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 24,4% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 18,8%.

In access prime time Guess my age su Tv8 al 2,1% e 572 mila, mentre Deal with it su Nove al 2,4% e 646 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto La bambina che non voleva cantare)