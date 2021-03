Ascolti Tv 7 marzo analisi: Ranieri si assesta in alto. Fazio al top con Locatelli, Ibra e Clerici, D’Urso con Zingaretti, Salvini e Rosalinda

Super Venier con Sanremo dal pomeriggio alla sera

Un calo di ottanta mila spettatori e oltre un punto e mezzo di share per Lolita Lobosco in una serata tv – quella post sanremese (nella notte di domenica 7 marzo, tra le due e le due e mezzo il Festival incoronando i Maneskin ha avuto il 75% circa di share) – che ha visto sfidarsi con proposte più toniche del solito soprattutto Fabio Fazio e Barbara D’Urso, mentre Massimo Giletti ha continuato a preferire i propri tormentoni. Alla terza prova Luisa Ranieri ha avuto 6,767 milioni di spettatori ed il 28,2%, dopo che seconda puntata si era assestata a 6,850 milioni ed il 29,8% di share. Il bilancio del battesimo rimane lontano (7,535 milioni di spettatori ed il 31,8% di share), ma ieri la programmazione dei live aveva argomenti forti su cui contare.

Su Rai3, dopo l’intervento in ospedale di Fabio Fazio che aveva mandato in pausa la trasmissione, è tornato Che tempo che fa. Con Fazio da casa, Luciana Littizzetto dominante in studio, e tra gli ospiti, Massimo Giannini, Concita De Gregorio, Carlo Cottarelli, Franco Locatelli, Maneskin, Zlatan Ibrahimović, Antonella Clerici, il programma ha avuto 2,8 milioni e 10,34% di share, con un picco da 3,2 milioni. l’Anteprima seguita da oltre 2 milioni di spettatori pari all’8% di share di share e Il Tavolo con oltre 1 milione e 800mila spettatori pari al 7,67% di share.

Per molti versi più briosa di suoi diretti competitor, non potendo contare troppo sugli epifenomeni sanremesi, e decisamente sopra le attese è stata Barbara D’Urso.

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso ha schierato tra gli altri Nicola Zingaretti, Matteo Salvini, Lucia Azzolina, Alessandra Mussolini, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Platinette, Marco Carta, Valerio Scanu, e Giovanni Ciacci, i Cugini di Campagna, Antonella Elia, Pietro Delle Piane tra gli ospiti. Con un carnet così alternativo D’Urso ha portato a casa 2,096 milioni di spettatori e il 12,8% di share, dopo l’apertura a 2,292 milioni di spettatori con 8,4% di share. Il passaggio di Zingaretti ha portato il programma a 2,4 milioni circa e l’8,7% alle 21.35, mentre quello di Salvini ha toccato quota 2,559 milioni e il 9,6%.

Si è sbattuto un po’ meno in cerca di alternative Massimo Giletti. Su La7 Non è l’Arena ha proposto tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Gianluigi Paragone, Pina Picierno e Nino Cartabellotta, Tommaso Cerno, Tonia Cartolano, Daniele Santanchè, Guido Longo e Rosario Crocetta Sandra Amurri, Luciano Capone, Massimo Mallegni e Pier Luigi Stefani. Il programma è rimasto sui livelli di sette giorni prima, avendo 1,451 milioni e 5,6% nella prima parte e 900mila ed il 6,8% con la seconda parte.

Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha conseguito 1,133 milioni di spettatori con il 4,2%, mentre Lone Star 941mila spettatori e il 4,6%. Su Italia1 la pellicola di Steven Spielberg, Ready Player One, ha avuto 1,027 milioni spettatori con il 4,6% di share. Sugli stessi livelli ha corso su Sky Napoli-Bologna (1,047 milioni di spettatori ed il 3,9% di share). Più staccato su Rete4 è arrivato Arnold Schwarzenegger con Commando (864mila spettatori con il 3,5% di share).

Le altre partite di giornata. Vola Rai1 con gli strascichi festivalieri

In access. Su Rai1 DietroFestival conquista 5,5 milioni di spettatori pari al 20,2%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,232 milioni di spettatori con il 12,2%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,222 milioni di spettatori e il 4,4%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1,140 milioni e 4,2%.

In preserale. Su Rai1 la terza di Domenica In ha ottenuto 5,518 milioni di spettatori e 24,8%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – I Protagonisti a 1,884 milioni di spettatori con il 9,3% di share e RiCaduta Libera 3,049 milioni e 13,3%. Su Rai2 Novantesimo Minuto a 947mila spettatori e 4,9% nella prima parte e 1,382 milioni di spettatori e 6,2% nella seconda. Su Rai3 il TGR a il 3,680 milioni di spettatori e 15,3%.

In day time. Domina Venier, sale Quelli che, bene Annunziata

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 22,1%, 27,8% e 33,7%. A Sua Immagine 19,4% e la Santa Messa 20,9%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 15%, Santa Messa 13%.

A mezzodì. Su Rai1 Linea Verde 22,3%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 10,2% e 12,2% e Melaverde 17% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 22,2% nella prima parte e al 24,3% nella seconda. Su Rai2 Quelli che Aspettano 8,1% e Quelli che il Calcio 7,9%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 9,6% e poi 6,4% per la seconda parte internazionale con Antonio Di Bella. Per Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 5,5% mentre Kilimangiaro 8,2%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 7,4%. Su Canale 5 Tg5 Notte 14,6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,2% e 4,1%. Su Italia1 Pressing Serie A a 4,4% e 5,1% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,8 milioni e 26,2%; Tg5 a 4,681 milioni e 17,9%. TgLa7 1 milione e 3,8%. Alle 13.30 Tg1 a 6,038 milioni e 30,9%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Che tempo che fa)