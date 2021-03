Sportitalia: il 50% della società va a Gm Comunicazione

Il Sole 24 Ore, pagina 17, di Andrea Biondi.

Gm Comunicazione entra al 50% in Sportitalia. L’acquisto da Italia Sport Communication Srl, già titolare del marchio Sportitalia, la Gm Comunicazione lo ha effettuato da Michele Criscitiello. L’attuale direttore di Sportitalia, dal 2016 amministratore unico e socio dell’emittente sportiva, a fine gennaio aveva rilevato il i 50% in portafoglio a Tarak Ben Ammar, esercitando un diritto di prelazione e salendo in questo modo al 100% della società. Si apre così un nuovo capitolo nella storia dell’emittente sportiva, sul canale 60 del digitale terrestre, il cui nuovo corso è stato sancito dall’uscita dell’imprenditore franco-tunisino dall’emittente che aveva fondato nel 2004.

Nel 2014 Criscitiello rileva la gestione del marchio, prima dell’entrata in società dello stesso Ben Ammar. Non andato in porto l’abboccamento con la Rcs di Urbano Cairo che voleva acquistare la quota di Ben Ammar e rebrandizzare Sportitalia in Gazzetta Tv, ora agli atti c’è l’ingresso della Gm Comunicazione di Marco e Giovanni Sciscione che, a sua volta, a luglio 2019 ha fatto sua la shopping tv Hse24 (ora Gm24).

(Nell’immagine il logo di Sportitalia)