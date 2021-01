Michele Criscitiello beffa Urbano Cairo: Sportitalia è tutta sua

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: ha rilevato la quota di Tarak Ben Ammar (azionista tramite Prima Tv) che voleva il numero uno di RCS per provare a far risorgere Gazzetta Tv. E ora il nuovo boss vuole lanciare un altro canale.

Ben Ammar esce da Sportitalia. Saltata l’opzione Rcs

MF – Milano Finanza, pagina 16, di Andrea Montanari.

Cambio di assetto azionario per Sportitalia. L’emittente tematica digitale dopo 17 anni vede l’uscita dal capitale di Tarak Ben Ammar (azionista tramite Prima Tv) che aveva fondato la televisione nel febbraio del 2004. A rilevare la partecipazione del 50% in possesso dell’imprenditore cinematografico Ben Ammar è Michele Criscitiello, direttore del canale e già socio paritetico di Ben Ammar. Il riassetto arriva dopo che per mesi nella partita aveva provato a inserirsi Urbano Cairo: con Rcs Mediagroup ha trattato a lungo la quota di Ben Ammar per provare a rilanciare il vecchio progetto di Gazzetta Tv, emittente tematica collegata al quotidiano sportivo Gazzetta dello Sport, che in passato non aveva avuto grande successo: rispetto a uno share stimato dello 0,7% il canale si era attestato allo 0,18% e poi chiuso dopo 10 mesi di attività.

Adesso Criscitiello, che di recente ha ampliato l’offerta con l’attività di betting e un progetto di concept bar, vuole raddoppiare l’offerta televisiva con un nuovo canale da lanciare sempre sul digitale terrestre. In tal senso sono allo studio accordi strategici con alcuni operatori dell’informazione nazionale.

(Nell’immagine il logo di Sportitalia)