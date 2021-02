Ascolti tv 22 febbraio 2021: Lino Guanciale batte ancora il Grande Fratello

Ascolti tv: la fiction di Rai1 molto avanti al reality show di Canale5

Un altro lunedì sera ad appannaggio della fiction di Rai1 negli ascolti tv, con Il commissario Ricciardi che ha registrato il 23,88% di share media con 5,816 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la serie con Lino Guanciale protagonista aveva raccolto il 23,2% e 5,6 milioni.

Seconda posizione, come sempre, per il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 20,68% e 3,752 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show aveva portato a casa il 20% e 3,4 milioni.

Medaglia di bronzo per il film The Transporter Legacy su Italia1 al 5,70 con 1,419 milioni di contatti. Lunedì scorso la stessa rete aveva fatto il 6% e 1,4 milioni con la pellicola Transporter 3.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con Presa diretta su Rai3 al 5,32% e 1,339 milioni di spettatori, poi il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 5,44% e 1,041 milioni e Tg2 Post su Rai2 con il 2,46% e 667 mila.

Si chiude con il film Rocky IV sul Nove al 2,4% e 602 mila contatti, poi Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 al 2,26% e 590 mila e Atlantide su La7 all’1,77% e 462 mila.

Il posticipo di serie A Juventus-Crotone sui canali Sky Sport ha registrato il 4,5% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,5%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,3%.

In access prime time Guess my ages su Tv8 1,8% e 497 mila, mentre Deal with it su Nove 2,1% e 590 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Ricciardi)