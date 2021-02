Tutti i numeri di Sanremo prima di Sanremo

Idee su Sanremo

Il Foglio, pagina 3, di Francesco Gottardi.

Questo Festival s’ha da fare, e più per i numeri che per tradizione. È quanto emerge incrociando i dati, tra il volume d’affari attorno all’evento e le opinioni degli italiani raccolte nell’ultimo sondaggio Swg: se per la Rai Sanremo equivale al Super Bowl americano, la maggior parte dei cittadini potrebbe serenamente sopravvivere senza. Dopo un lungo dibattito, la 71esima edizione andrà comunque in scena, senza pubblico, dal 2 al 6 marzo 2021.

800

I soggetti intervistati dall’osservatorio Swg per questa indagine sociale: un campione rappresentativo nazionale, unico requisito la maggiore età. 82 per cento: gli italiani che considerano il Festival «uno show televisivo di cui si può fare a meno». Il dato tocca il 93 per cento fra chi non segue mai Sanremo, ma anche per i più accaniti fan della canzone italiana l’opinione prevalente rimane netta (63 per cento).

39 per cento: la quota di chi conviene con il format stabilito perla prossima edizione di Sanremo (niente pubblico o figuranti in sala). II 38 per cento invece avrebbe preferito un rinvio fino al miglioramento dell’attuale situazione sanitaria, mentre il 10, allo spettro opposto, abbraccia la linea Amadeus (evento con il pubblico, ipotesi definitivamente scartata). Nel complesso, circa un italiano su due è dunque d’accordo che il Festival si debba tutto sommato svolgere. Ma la quota cala drasticamente se si tira in ballo il criterio dell’irrinunciabilità.

10,1milioni

La media ponderata dei telespettatori nelle cinque serate di Sanremo 2020 (fonte Auditel). Ovvero il 54,78 per cento dello share: una performance ancora dominante nel panorama dello spettacolo italiano, che continua a giustificare i massicci investimenti nell’universo Festival. 16 milioni: il budget destinato dalla Rai alla 71esima edizione. Complice l’assenza di eventi esterni e programmi collegati, si stima un taglio di circa 600 mila euro sul preventivo iniziale. Ma l’obiettivo di Sanremo, alla portata, resta doppiare i costi con gli incassi pubblicitari: è del 2020 il record di 37,4 milioni. E si capisce allora, pazienza per l’Ariston vuoto, che lo show must go on.

(Nella foto Amadeus e Fiorello)