Ascolti tv 10 febbraio 2021: ancora calcio in vetta. Sale Rai3, crolla Canale5

Ascolti tv: la semifinale di Coppa Italia su Rai1 stravince la serata

La partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli, vinta dai bergamaschi, su Rai1 ha registrato il 20,53% di share media con 5,591 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa la partita di andata aveva raccolto il 18,54% e 4,9 milioni, mentre martedì sera l’altra semifinale tra Juventus e Inter aveva fatto il 30% e 8,3 milioni.

Seconda posizione inaspettata per Chi l’ha visto? su Rai3 con l’11,51% e 2,584 milioni di telespettatori. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 10,59% e 2,358 milioni.

Scende di un gradino rispetto ai giorni scorsi Canale5 che con le repliche della fiction L’amore strappato ha fatto il 9,13% e 2,090 milioni di contatti. Mercoledì scorso con il finale di stagione di Made in Italy aveva fatto l’11,17% e 2,4 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio il film The Day after Tomorrow su Italia1 con il 7,57% e 1,791 milioni, poi La caserma su Rai2 al 7,03% e 1,686 milioni e Italia’s Got Talent su Tv8 al 5,8% e 1,372 milioni.

Chiudono il talk show Stasera Italia Speciale su Rete4 con il 3,84% e 872 mila, poi Tg La7 Speciale su La7 al 2,75% e 699 mila contatti e Accordi&Disaccordi sul Nove con l’1,9% e 508 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,3%, mentre Caduta libera su Canale5 al 181,3%. Guess my age su Tv8 al 2,5% e 664 mila, mentre Deal with it sul Nove al 2,3% e 626 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Atalanta-Napoli)