Ascolti Tv 31 gennaio analisi: Rai1 vola con Napoli e De Giovanni. Burioni (Fazio) batte Salvini (D’Urso). La7 va forte col match Amici vs. Bassetti

Mina Settembre fa ancora il 24,9% doppiando tutti i Live. Giletti con il negazionista kamikaze Mariano Amici e Palamara, rimonta su Fazio (Burioni, Sarandon, Panariello/Giallini) e D’Urso (Salvini, Sileri, Zenga) e batte il film di Italia1. Fabio batte Barbara in sovrapposizione ma solo se non si considera il tavolo.

Ascolti, day time: bene Venier, cresce D’Urso, va forte Annunziata con Travaglio. Mariano Amici: fa il picco su La7 il medico negazionista e ora diventerà un fenomeno televisivo

Una persona su quattro davanti ai teleschermi ha guardato la fiction napoletana di Rai1, mentre il resto delle preferenze stavolta si è ulteriormente frammentato, con una chiara rimonta di Massimo Giletti su Fabio Fazio e Barbara D’Urso. In coda sono arrivati i due film ed il telefilm Usa, con la partita su Sky che ha corso sotto quota un milione, dopo che già nei primi minuti della gara col Verona, la Roma si era portata sul tre a zero.

Stravince Mina, in sovrapposizione Fazio davanti a D’Urso, Giletti accorcia le distanze

Si avvia verso la conclusione e si consolida Mina Settembre, la fiction firmata da Maurizio De Giovanni con Serena Rossi protagonista. Il 17 gennaio il battesimo tv aveva conquistato ben 5,8 milioni di spettatori ed il 22,6%, ma poi il prodotto ha sempre superato quota 6 milioni. Ieri – domenica 31 gennaio – la storia che ha nel cast anche Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro e Marina Confalone ha avuto 6,140 milioni di spettatori e il 24,9% distanziando sideralmente i live della concorrenza.

Con Mina Settembre in campo, per Fabio Fazio, Barbara D’Urso e Massimo Giletti la serata andava interpretata in maniera particolare: virus, spettacolo, cazzeggio, politica era il mix obbligato che ogni programma doveva gestire col suo stile e col suo tono, ma anche contro programmando i rivali.

Fazio (9%) batte la D’Urso (8,9%), tavolo a parte (altrimenti è 10,7% a 8,8% per Canale5), ma la sorpresa è la rimonta di Giletti

Su Rai3 Che tempo che fa ha usato la forza della squadra (Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano e Roberto Saviano) offrendo nella sua intera durata le testimonianze di Concita De Gregorio, Massimo Giannini e Ferruccio De Bortoli sull’attualità politica, Domenico Arcuri e Roberto Burioni in ambito covid, quindi Susan Sarandon, Giorgio Panariello e Marco Giallini, ma anche Riccardo Scamarcio nella fase leggera. Così Fazio ha raccolto 2,449 milioni di spettatori e 9,2% e poi col tavolo 1,510 milioni di spettatori e 8,6% (la settimana scorsa 2,587 milioni di spettatori e 9,6% per la trasmissione e poi col tavolo 1,494milioni di spettatori e 8,2%). Il picco di ascolto di oltre 3 milioni e 170mila spettatori pari a uno share dell’11,50% è coinciso con la lezioncina di Burioni sui vaccini. Nello stesso momento su Canale 5 nella trasmissione rivale il segretario leghista incassava solo 2,1 milioni e l’8,2%.

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso puntato tra gli altri su Matteo Salvini, Pierpaolo Sileri, e quindi su Maurizio Belpietro, Alessandro Cecchi Paone, Giuseppe Cruciani, Guenda Goria, Alba Parietti, Simona Tagli, Walter Zenga e figlio, Valeria Marini, Federico Fashion Style e Antonella Mosetti, conseguendo nel programma 2,080 milioni di spettatori e 12,7%, con l’apertura a 2,432 milioni di spettatori con l’8,9% di share (sette giorni prima 2,095 milioni di spettatori e 11,9%, con l’apertura a 2,4 milioni di spettatori con 8,8% di share). Il picco della D’Urso è arrivato tardi, con Zenga a quota 2,8 milioni.

Rimanendo in tema talk, su La7 Non è l’Arena stavolta ha puntato su politica, parte virologica, caso Palamara e caso genovese in sequenza, ed ha rimontato i rivali. Tra gli ospiti di Massimo Giletti ci sono stati così Tommaso Cerno, Luca Telese, Alessandro Sallusti, Carlo Cottarelli, Mariano Amici, Matteo Bassetti, Luca Palamara, Sandra Amurri, Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Luigi Liguori (avvocato di Genovese). In questa maniera il talk ha totalizzato1,744 milioni di spettatori ed il 6,7% con il programma, con la presentazione a 1,4 milioni ed il 5,1% e la seconda parte a 940mila e 7,1% (sette giorni prima a 1,181 milioni di spettatori ed il 5,8% con il programma e con la prima parte e 1,291 milioni e 4,6%). Il picco da 2,4 milioni è arrivato col match virologico tra il negazionista Amici e Bassetti.

Una partita diversa facevano film e telefilm: su Italia 1 Deadpool ha conseguito 1,330 milioni di spettatori con il 5,3% di share; su Rai2 la serie 9-1-1 è arrivata a 1,2 milioni di spettatori con il 4,5%; su Rete4 USS Indianapolis ha attratto 715mila spettatori con il 3,1% di share, facendo meno della partita di Sky (Roma-Verona a 833mila spettatori e 3,1%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5,3 milioni di spettatori pari al 19,4%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,5 milioni di spettatori con il 12,7%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,2 milioni di spettatori e il 4,4%. Su Rai3 presentazione di Che Tempo Che Fa a 1,757 milioni di spettatori e 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1,261 milioni e 4,7% nella prima parte e 1,090 milioni di spettatori e 3,9% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette 3,631 milioni di spettatori e 17,1% e L’Eredità 4,864 milioni di spettatori e 20,5%. Su Canale 5 riCaduta Libera 2,5 milioni di spettatori e 12,1% di share e 3,541 milioni di spettatori e 15,1%. Su Rai3 il TGR a 3,3 milioni e 13,6%. Su Rai2 90° Minuto 1,061 milioni di spettatori e 5,3% nella prima parte e 1,3 milioni di spettatori e 5,7% nella seconda parte.

In day time

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 13,1%, 15,1% e 22,9%. A Sua Immagine 17,4% e la Santa Messa 20,1%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 19,4%, Santa Messa 11,3%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 20,3% e Linea Verde 20,7%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 8% e 10,6% e Melaverde 15,4% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In con Antonella Clerici, Ornella Vanoni e Caterina Balivo, Luca Richeldi tra gli ospiti di Mara Venier al 18,2% nella prima parte e al 18,3% nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera al 13,5%. Su Canale 5 con Ivano Michetti, Arianna David, il cantante Christian e Dora Moroni da Barbara D’Urso, Domenica Live al 13,1%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 6% e Quelli che il Calcio 6,7%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 9,3% con Marco Travaglio e Carlo Bonomi tra gli ospiti di Lucia Annunziata e poi 6,7% per la seconda parte internazionale con Antonio Di Bella. Per Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 6,1% mentre Kilimangiaro 9,4%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,3%. Su Canale 5 Tg5 Notte 13,1% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 7,1% e l’Altra DS 4,3%. Su Italia1 Pressing Serie A a 7,2% e 3,8% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo 3,3%. Le news delle 20.00. Tg1 a 5,953 milioni e 23%; Tg5 a 4,924 milioni e 18,9%. TgLa7 a 1 milione e 3,9%. Alle 13.30 Tg1 a 5,565 milioni e 26,9%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Non è L’Arena)