It’s Art: la “Netflix della Cultura” pensa a una scorpacciata di musica live. Con un piccolo aiuto

La nuova società voluta dal ministro Franceschini sta organizzando una decina di concerti in streaming in giro per l’Italia, con il supporto dei promoter più famosi.

It’s Art è una società controllata da Cassa Depositi e Prestiti e Chili Tv

Gli scettici sono serviti. Il famigerato progetto It’s Art partorito dal Mibact con Chili Tv e Cassa Depositi e Prestiti, ribattezzato la «Netflix della Cultura» e fonte di polemiche perché il ministro Franceschini si è rivolto a un privato e non alla Rai, citava la musica tra i canali verticali indicati come prioritari. Il che aveva incuriosito parecchio e molti avevano commesso la leggerezza di pensare che si trattasse di una semplice boutade da progetto su PowerPoint, da mettere giusto per non lasciare un buco su un tema centrale quando si parla di arte e cultura. Ma quali eventi musicali in live streaming si possono organizzare senza i promoter? Ingenui.

Sarebbe invece imminente il varo del filone musicale all’interno della newco, battezzato ineffabilmente It’s Music. Il programma prevede l’organizzazione di dieci eventi dal vivo in programma per il 2021. Avete capito bene: 10-concerti-10 in live stream, che sarebbero erogati tutti da località amene e suggestive, evocatrici del patrimonio artistico e culturale nostrano; sarebbero tutti sponsorizzati e sarebbero tutti accessibili online con biglietti a pagamento.

Artisti e luoghi

Nella versione originale del progetto, secondo quello che ha potuto vedere TvZoom, si prevede un evento al mese da marzo a dicembre 2021, con gran finale in un’arena del Nord-Est. Ma un altro paio di località identificate come possibili sono il Museo degli Uffizi a Firenze e Piazza del Duomo a Lecce. Tra i cantanti che si potrebbero esibire, invece, due tra i nomi circolati che formano la quindicina di artisti italiani papabili sono quelli di Achille Lauro e di Salmo.

A occuparsi di programmazione e produzione per It’s Art sarebbero due società: la Fenix Entertainment presieduta da Tino Silvestri, professionista di lungo corso della discografia italiana, e la Friends&Partners di Ferdinando Salzano. A questo punto attendiamo a giorni la comunicazione ufficiale e magari l’elenco completo degli artisti coinvolti.

Hannibal

(Nell’immagine il logo di It’s Art)