Mediaset compra altre azioni di ProsiebenSat.1

MF – Milano Finanza, pagina 10, di Andrea Boeris.

Si rafforza la partecipazione di Mediaset nel gruppo televisivo tedesco ProsiebenSat.1. Ieri il gruppo di Cologno Monzese è salito ancora nel capitale del broadcaster e lo ha fatto tramite la controllata iberica Mediaset España, che ha rilevato una quota del 3,43% per un esborso di poco superiore ai 100 milioni di euro. Nel dettaglio, secondo quanto reso noto da Mediaset, la controllata spagnola del gruppo della famiglia Berlusconi avrebbe portato al 13,18%, dal precedente 9,75%, il totale della partecipazione, procedendo all’acquisto di circa 8 milioni di azioni ProsiebenSat.1, pagate complessivamente 103,9 milioni di euro. Dopo la diffusione del comunicato ieri il titolo Mediaset a Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni con un rialzo dello 0,37% a 2,15 euro per azione, mentre a Francoforte ProsiebenSat.1 ha guadagnato il 2,23%.

Assieme al 5,5% acquistato a novembre 2019 e all’ulteriore 4,25% acquistato a marzo 2020, Mediaset España, tra opzioni e azioni, detiene ora il 13,18% di ProsiebenSat. L’incremento della quota diretta è stato accompagnato da una parallela riduzione della quota detenuta tramite derivati, che lascia la partecipazione potenziale complessiva di Mediaset appena oltre il 24%, ma comunque sotto la soglia del 25%, limite massimo stabilito dalle autorità tedesche per non far scattare l’obbligo di opa. La novità più importante consiste nel ricalibramento della quota di azioni e opzioni, con i diritti di voto che salgono dal precedente 8% circa al 12,3%. Mediaset potrebbe ulteriormente aumentare, in maniera flessibile e graduale, la partecipazione diretta nell’emittente tedesca, che consente l’esercizio immediato dei diritti di voto. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha costruito la propria posizione in ProsiebenSat, diventandone il primo azionista, negli ultimi due anni nell’ambito di un progetto di integrazione pan-europea.

(Nella foto la sede Mediaset)