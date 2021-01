Ascolti tv 6 gennaio 2021: Amadeus doppia Canale5 con la Lotteria

Ascolti tv: lo show di Rai1 vince davanti alla fiction e allo speciale del Tg2 sugli Usa

Il tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio ha dominato la serata televisiva di ieri. I Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia su Rai1 ha infatti registrato il 22,7% di share media con 5,384 milioni d’italiani collegati. Settimana l’ammiraglia di viale Mazzini aveva raccolto il 14,9% e 3,4 milioni con il film Nelle tue mani.

Dietro, con la metà degli ascolti tv, si è piazzato Fratelli Caputo su Canale5 con il 9,7% e 2,404 milioni di spettatori. Sette giorni fa la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci aveva portato a casa il 13,8% e 3,1 milioni.

Terza posizione per lo speciale Tg2 Post su Rai2 sull’assalto al Congresso americano con il 6% e 1,620 milioni di contatti. Mercoledì scorso la stessa rete aveva fatto il 3,5% e 868 mila con il film Alvin Superstar 2.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica prosegue con il film Now You See Me 2 su Italia1 con il 6,4% e 1,586 milioni di telespettatori, poi I Miserabili su Rai3 con il 3,5% e 905 mila e Stasera Italia Speciale su Rete4 con il 4,1% e 860 mila.

Si chiude con il film Dirty Dancing – Balli proibiti sul Nove con il 2,3% e 585 mila italiani collegati, poi Atlantide – Churchill su La7 con l’1,9% e 515 mila e il film Un Natale inaspettato su Tv8 con l’1,4% e 364 mila. Sui canali SkySport il posticipo di Serie A Milan-Juventus ha registrato il 9,3% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,3%, mentre Caduta libera su Canale5 al 13,7%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Amadeus)