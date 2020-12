Mattino Cinque: il primo dell’anno maratona fino alle 13

Mattino Cinque è condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Nell’anno del coronavirus tutto cambia, anche i palinsesti tv. E se fra poco i veglioni di fine anno televisivi non saranno in piazza per la prima volta dopo tanti anni (Amadeus su Rai1 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Canale5 con una puntata speciale del Grande Fratello Vip), domani mattina l’ammiraglia Mediaset schiera per la prima volta il primo gennaio il contenitore di informazione e intrattenimento Mattino Cinque.

Federica Panicucci, solitamente padrona di casa del Capodanno del Biscione, quest’anno per ovvi motivi salta il tradizionale appuntamento e così domani mattina condurrà il suo programma con Francesco Vecchi in una lunga maratona, dalle 8.40 alle 13. All’interno dello speciale, poi, alle ore 10 ci sarà la Santa Messa in diretta. Da lunedì 4 gennaio, invece, Mattino Cinque tornerà al solito orario, mentre il giorno dell’Epifania (mercoledì 6 gennaio) coprirà nuovamente l’intera mattinata fino alle 13.

(Nella foto Federica Panicucci e Francesco Vecchi)