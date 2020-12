Ascolti tv 28 dicembre 2020: La bella e bestia batte il Grande Fratello Vip

Ascolti tv: il film di Rai1 davanti al reality di Canale5 e al talk show di Rete4

Il film in replica La bella e la bestia di Rai1 ha vinto serenamente la gara degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera, lunedì 28 dicembre, registrando il 20% di share media con 4,819 milioni di telespettatori. L’anno scorso lo stesso film, andato in onda il 25 dicembre, aveva raccolto il 17,91% e 3,5 milioni.

Dietro si è piazzato il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 20,2% e 3,663 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il reality show aveva portato a casa il 20,58% e 3,3 milioni.

Terza posizione a sorpresa per Quarta repubblica su Rete4 con il 5,8% e 1,284 milioni di contatti. Sette giorni fa il talk show aveva fatto il 5,53% e 1,058 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica prosegue con il film Il cavaliere oscuro – Il ritorno su Italia1 con il 5,6% e 1,210 milioni, poi Pixels su Rai2 con il 4,3% e 1,109 milioni e The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove con il 4% e 987 mila spettatori.

Si chiude la miniserie Maria Teresa su Rai3 con il 3,4% e 905 mila contatti, poi lo speciale Atlantide – Pantani, vita e morte di un pirata su La7 al 2% e 411 mila e Das Boot su Tv8 con lo 0,9% e 219 mila telespettatori.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,3%, mentre Caduta libera su Canale5 al 16,8%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto La bella e la bestia)