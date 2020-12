Ambra floppa e se la prende con Mediaset

Ambra furiosa contro Mediaset: la mia fiction in onda dopo le 22

Corriere della sera, pagina 49.

Quarta e ultima puntata, ieri su Canale5, della serie Il Silenzio dell’acqua 2, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Un finale di stagione spostato dal prime time a un orario molto vicino alle 22. Uno slittamento che non è piaciuto alla protagonista, Ambra Angiolini, 43 anni, che nello sceneggiato televisivo veste i panni della detective Luisa Ferrari. L’attrice ha manifestato il proprio disappunto usando l’arma del sarcasmo. «Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? – si è sfogata in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram -. Tanto è un thriller, che problema c’è? La gente non deve stare sveglia per seguirlo! È pure l’ultima puntata, grazie!».

Ambra aveva già garbatamente protestato prima del secondo appuntamento, che aveva anch’esso subito un cambio di programmazione. Anche in quel caso il tono di Angiolini era stato ironico ma comunque esplicito: «Chi è stato? Aspetto voi per risolvere II caso. Stasera alle 21.40 su Canale 5 II Silenzio dell’Acqua 2, il GF Vip e anche All Together Now».

(Nella foto Ambra Angiolini)