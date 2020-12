Detto Fatto torna in onda dopo le purghe

Detto fatto su Rai2 dal 9 dicembre 2020

Dopo la gaffe del tutorial sul come fare la spesa sexy al supermercato e la conseguente sospensione dalla messa in onda, domani torna Detto fatto su Rai2 alle 15.15, con la consueta conduzione di Bianca Guaccero. Il programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, però non ha fatto prigionieri e così nel periodo di sospensione sono state attuate vere e proprie purghe. A farne le spese autori e responsabili, per dare vita a una nuova linea editoriale.

Nel cast fisso di esperti e ospiti Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi, mentre capoprogetto del nuovo corso sarà Gabriella Oberti. Secondo il comunicato stampa diramato dalla Rai, i temi al centro di Detto fatto saranno la famiglia, il lavoro, la cucina, l’economia, il fai da te e il fitness. Oltre ad affrontare e riflettere su tematiche delicate, come i disturbi alimentari, il body shaming, il bullismo, la parità di genere.

Hannibal

(Nella foto Bianca Guaccero)