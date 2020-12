Ascolti tv 6 dicembre 2020: Vite in fuga vince, poi Fabio Fazio batte Barbara D’Urso

Ieri, domenica 6 dicembre 2020, la fiction di Rai1 saldamente in testa nella classifica degli ascolti tv davanti ai talk show di Rai3 e Canale5.

Vite in fuga 17,7%, Che tempo che fa 9,2% e Live – Non è la D’Urso 13,5%

Non cambiano gli equilibri domenicali nella classifica degli ascolti tv delle reti generaliste, con in vetta Vite in fuga su Rai1 con il 17,7% e 4,429 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 18% e 4,329 milioni.

Ancora secondo Che tempo che fa su Rai3 che ha registrato il 9,2% di share media con 2,490 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il talk show di Fabio Fazio aveva portato a casa il 10,51% e 2,846 milioni.

Terza piazza sempre per Live – Non è la D’Urso su Canale5 con il 13,5% e 2,320 milioni di contatti. Il programma di Barbara D’Urso domenica scorsa aveva fatto il 12,90% e 2,132 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio il film Il GGG – Il Grande Gigante Gentile su Italia1 al 7,4% e 1,878 milioni spettatori, poi Non è l’Arena su La7 al 5,4% e 1,475 milioni e la serie tv N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 al 5,1% e 1,414 milioni.

Chiudono il film Non ci resta che piangere su Rete4 con il 4,9% e 1,165 milioni, poi I delitti del Bar Lume su Tv8 all’1,7% e 430 mila e il film Natale in affitto sul Nove all’1,5% e 383 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Vite in fuga)