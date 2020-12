Ascolti tv 2 dicembre 2020: Gigi Proietti vince su Rai1, Chi l’ha visto? pari con Canale5

Gigi che spettacolo 14,11%, Il silenzio dell’acqua 9,39% e Chi l’ha visto? 8,98%

L’omaggio al grande Proietti porta Rai1 in vetta al podio delle reti generaliste più viste ieri sera, mercoledì 2 dicembre, con Gigi che spettacolo al 14,11% di share e 3,263 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva proposto lo speciale dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza delle donne, raccogliendo l’11,80% e 2,778 milioni.

Medaglia d’argento per la fiction Il silenzio dell’acqua 2 su Canale5, che ha registrato il 9,39% di share media con 2,053 milioni di telespettatori. Sette giorni fa lo show All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax aveva portato a casa il 14,94% e 3,150 milioni.

Sul gradino più basso del podio, ma praticamente a pari merito con Canale5, si piazza Chi l’ha visto? su Rai3 con l’8,98% e 2,008 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto l’8,60% e 1,962 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio, vicinissima per ascolti, c’è Italia1 con il film The Legend of Tarzan con il 7,90% e 1,962 milioni di spettatori, poi Stasera Italia Speciale su Rete4 con il 4,96% e 1,126 milioni e la serie tv L’alligatore su Rai2 al 4,16% e 1 milione.

Chiudono la classifica La7 con Atlantide al 4,69% e 833 contatti, poi X Factor 2020 – Live su Tv8 al 2,6% e 540 mila italiani collegati e Accordi&Disaccordi sul Nove all’1,9% e 482 mila. Le partite di Champions League sui canali Sky Sport hanno registrato il 5,4% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 24,76%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,5%. Amici di Maria De Filippi su Italia1 al 3,7% e 782 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Gigi Proietti)