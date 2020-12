Ascolti tv analisi 1 dicembre: riririri-Montalbano basta e avanza. Il Collegio espelle e guadagna giovani. Gasperini batte Inzaghi. Salvini non tira più

La strareplica de La piramide di fango batte la Champions free, con l’Atalanta che fa meglio della Lazio. Il Collegio vola mandando a casa altri contestatori. Tra i talk vince Floris, con Montezemolo e D'Amico, mentre Berlinguer aveva Locatelli e Salvini e Giordano provava la ricetta zero virologi e zero politici. Sotto il milione l’impresa dell’Inter sulla pay, 1,5 mln per la Champions by Sky.

Ascolti tv talk: in access Otto e Mezzo con Barca e Christillin fa 2,2 milioni e straccia Palombelli e Moreno.

Va bene che c’è il Covid-19 a consigliare economie, che Montalbano è sempre Montalbano, anche all’ennesimo passaggio, ed è un piacere degli occhi e del cuore vedere Modica, Scicli e Ibla mentre al nord è arrivata la neve anche in pianura. Ma francamente questa riprogrammazione natalizia della saga di Vigata pare sfruttare oltre misura il titolo della Palomar. Ieri comunque ha rivinto per ascolti la ultra replica de La piramide di fango, con Teresa Mannino guest star, che ha avuto 4,275 milioni di spettatori ed il 17,1%; sette giorni prima il bilancio di Amore, altra stra-replica, era stato 4,542 milioni con il 18,3%. La concorrenza del resto, anche lei non ha potuto dispiegare tutta la propria forza potenziale. Delle partite di Champions League del turno di martedì, Canale 5 – dopo due appuntamenti con la Juve, uno con l’Inter e sette giorni fa uno con la Lazio (2,492 milioni e l’11,2% di share) – ha dovuto sintonizzarsi su Bergamo. Ieri è toccato – per questioni di bacino e di accordi sui diritti a Atalanta- Midtjylland, terminata uno a uno, che ha raccolto 2,937 milioni di spettatori e il 10,7% di share. La squadra di Giampiero Gasperini, quindi, ha battuto quella di Simone Inzaghi, e non di poco.

Collegio salva Rai2

Tra le poche sicurezze della seconda rete in questa stagione c’è sicuramente Il Collegio, che ieri ha espulso altri giovani contestatori e confermato che la severità del corpo docente è uno degli elementi che gli garantiscono la fedeltà dell’ascolto giovanile. Il docureality di Rai2 anche ieri (2,558 e 11,4%) ha battuto nettamente Le Iene, che hanno ottenuto solo 1,7 milioni di spettatori e il 9,2%, mostrando di soffrire il calcio ma rimanendo in chiaro vantaggio sui talk d’informazione.

In una serata caratterizzata ancora da un focus su vaccini, pandemia, inadempienze pubbliche, col calcio ad attrarre i maschi, sembrava destinata a crescere – soprattutto – la proposta della terza rete, che si giocava pure il jolly con Matteo Salvini. Mario Giordano ha reagito a Bianca Berlinguer che gli aveva sottratto l’amato capitano proponendo una puntata senza virologi e politici, mentre Giovanni Floris si è proposto con il solito esercito di presenze, con il passaggio promozionale di Luca di Montezemolo che era l’unica discontinuità relativa percepibile.

Talk d’informazione: vince Floris, Berlinguer e Giordano appaiati

Ha vinto un po’ più largamente del solito La7. DiMartedì ha schierato Ilaria Capua, Massimo Giannini, Don Vincenzo Paglia, Beatrice Lorenzin, Luca Richeldi, Stefania Salmaso, Maria Rita Gismondo, Marco Damilano, Pietro Senaldi, Luca Cordero di Montezemolo, Gianrico Carofiglio, Valeria Cagno, Marco Cattaneo, Beatrice Lorenzin, Fabrizio Pregliasco, Ilaria D’Amico, Concita De Gregorio, Luciano Gattinoni, Luca Mercalli, Barbara Gallavotti, Nando Pagnoncelli, Paolo Genovese, Emmanuela Bertucci, Lisa Iotti, Federico Rampini, Alessandro Sallusti, Tosca. Con questa panchina lunga, Floris ha conquistato 1,2 milioni di spettatori e il 5,1% (1,282 milioni di spettatori e il 5,5% sette giorni prima), limitando la flessione.

Su Rai3 Berlinguer ha cominciato con la voce melodiosa e ipnotica di Franco Locatelli, ha aumentato la velocità con Maurizio Belpietro, Massimo Cacciari, ha proposto Matteo Salvini e Corrado Augias nel cuore del programma, e quindi Stefano Bonaga, Matteo Bassetti, Sandra Zampa, Bruno Vespa, Nunzia De Girolamo, Enrico Lucci. Così organizzato il programma ha riscosso 948mila spettatori ed il 4,1% perdendo tre decimali di share (la settimana scorsa aveva ottenuto 1,017 milioni di spettatori ed il 4,4%) e nel periodo in sovrapposizione il confronto con la versione minimalista di Fuori Dal Coro. Mario Giordano avendo tra gli ospiti Nicola Porro, Vittorio Feltri, Ferruccio De Bortoli e Rita Dalla Chiesa, persone comuni con problemi pressanti da risolvere, zero politici e zero virologi, ha conquistato 888mila spettatori ed il 4,6% (972mila spettatori ed il 4,9% sette giorni prima) perdendo anche lui tre decimali.

Vale un milione e mezzo la Champions pay quando c’è una partita ‘moscia’ sulla tv free

Su Sky Borussia Munchengladbach – Inter, bella partita terminata con la vittoria della squadra di Antonio Conte per tre a due, ha avuto 935mila di spettatori ed il 3,4%, con il complesso della partite pay a 1,5 milioni e 5,5%

Sette giorni prima sulla pay il match Juve-Ferencvaros terminato due a uno per i bianconeri ma rimasto aperto fino al novantaduesimo, aveva avuto 1,077 milioni di spettatori ed il 3,9%. Il bilancio complesso delle partite di coppa sulla pay alla sera, Diretta Gol compreso, era stato comunque identico, di 1,5 milioni di spettatori e il 5,6%.

Le altre partite di giornata. Amadeus domina, Insinna Pure. Panicucci vola, migliora Clerici, forte Sagramola

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,268 milioni e 18,6%. Su Canale 5 Striscina la Notizina a 4,072 milioni di spettatori e 14,7%. Su Rai3 Che succ3de 1,441 milioni di spettatori con il 5,4%, Un Posto al Sole 1,794 milioni di spettatori con il 6,3%. Su Italia1 Csi 1,397 milioni di spettatori con il 5,1%. Su La7 Otto e mezzo a 2,184 milioni di spettatori e 7,7% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,429 milioni di spettatori e 5,2% di share e poi 1,277 milioni e 4,5%. Su Rai2 Tg2 Post, pur risucchiato da Il Collegio ha raccolto solo 1,290 milioni di spettatori e il 4,5% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,697 milioni e 19,2% e 5,450 milioni e 24,1%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,5 milioni di spettatori e 13,6% e 3,881 milioni e 17,6%. Su Rai3 TGR 3,5 milioni di spettatori con il 14,8%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 12,1% e 16,7%; Storie Italiane al 15% e 13,7%. Su Canale5 Mattino Cinque al 18,3%, 18,7% e 14,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,2% Su Rai3 Agorà 8,5%, Mi Manda Rai3 6,1%. Su La7 Omnibus 3,8% e 2,9%, Coffee Break al 3,5%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 14,1% di share. Su Canale 5 Forum al 18,4%. Su Rai2 I fatti vostri 5,2% e 7,8%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,2%. Su Rai3 Elisir a 6,5%, Quante Storie 5,7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,7%, nella prima parte e 1,4% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4,6%. Su La7 L’Aria che Tira a 5% nella prima parte e 4% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 11,9%; Paradiso delle Signore 17,5%. La vita in diretta 15,3%. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 17,9% di share, Uomini e Donne 22,5%, GFVIP al 18,2%, Il Segreto al 16,5%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,9% nella prima parte, 14,3% nella seconda parte e 11,7% nella terza parte corta.

Su Rai2 Ore 14 2,9%, Danimarca-Italia femminile 3,9%. Su Italia1 I Simpson 5,6%, nel primo episodio, 6,3% nel secondo episodio e 6% nel terzo episodio. Su Rai3 Geo a 8,9% e 12,3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1%. Su La7 Tagadà 3,4% e 3,4%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 10,5% di share. Su Canale 5 Il silenzio dell’acqua 3,4%. Su Rai2 Voice Anatomy 5,6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5%. Su Italia1 Amici 12,2%. Su Rete 4 Il mistero dell’acqua 4,1% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,377 milioni e 24,4%; Tg5 a 5,087 milioni e 19,4%; TgLa7 1,6 milioni e 6,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Il Collegio)