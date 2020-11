Duello di tweet tra Fiorello e Argentero

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Beppe ringrazia il pubblico per gli ascolti de “Gli orologi del diavolo” «nonostante l'assenza di ospedali, medici, infermieri». Luca non ci sta e ribatte.

Botta e risposta tra Beppe Fiorello e Luca Argentero

Il Giornale, pagina 27.

Botta e risposta con scintille tra due dei volti più amati della tv, Beppe Fiorello e Luca Argentero. Tutto è nato da un tweet di Beppe Fiorello: «Un infinito grazie al pubblico che sta amando #gliorologideldiavolo», ha scritto l’attore siciliano. Il tweet si riferiva alla serie tv di cui è protagonista ed è stato postato insieme a un articolo che esaltava il successo della fiction «nonostante l’assenza di ospedali, medici, infermieri».

Al tweet ha risposto Argentero, protagonista di Doc – Nelle tue mani. «Che strano tweet…», ha commentato inizialmente. Di fronte all’ipotesi che Fiorello parlasse in generale, ha ribadito: «Ma come? Ci sono altre serie in onda con medici e infermieri?».

(Nella foto Luca Argentero)