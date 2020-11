Daniela Collu pronta a fare il salto di qualità, e Cattelan anche

La sostituzione alla conduzione del secondo live di “X Factor 2020” è andata più che bene, così la twitter-star si candida per un ruolo di primo piano in Sky.

Daniela Collu ha condotto il secondo live di X Factor 2020

Nella vita, si sa, a volte il destino ci mette su strade che possono rivoluzionare un’intera esistenza. La positività al COVID-19 di Alessandro Cattelan potrebbe essere stato lo sliding doors di Daniela Collu, conosciuta sui social network con lo pseudonimo di Stazzitta. La Twitter-star, infatti, ieri sera ha sostituito Cattelan alla conduzione del secondo live di X Factor 2020 e l’ha fatto molto bene. Un’unica incertezza nei primi secondi, quando l’emozione e la paura tolgono il respiro e quando il panico può avere la meglio, ma la Collu ha rotto il fiato immediatamente ed è andata avanti con sicurezza, pennellando di ironia, ma senza mai strafare.

Nelle precedenti esperienze da conduttrice il problema che aveva era proprio quello di andare sopra le righe, ma ieri sera, dopo la gavetta fatta e la maturità acquisita, è andato tutto liscio, senza sbavature, rispettando a pieno la liturgia del talent show canoro di SkyUno.

Scenari futuri

A questo punto la pay tv si ritrova in casa una preziosa risorsa, un’altra donna che va ad affiancarsi alla bravissima Lodovica Comello, ormai volto di punta di Sky. E dopo 10 anni, forse, si potrebbe anche pensare a un rinnovamento radicale del programma, partendo proprio da chi tiene le redini della narrazione. E finalmente Alessandro Cattelan potrebbe andare in Rai a svecchiare il roster dei conduttori big che da 20 anni tengono in ostaggio la nostra tv di Stato.

Massimo rispetto per Milly Carlucci, Carlo Conti, Amadeus e Antonella Clerici, ma una prima serata del sabato sera di Rai1 affidata a Cattelan sarebbe una bella ventata d’aria fresca. Per non parlare di un Festival di Sanremo molto più cool.

@AndreaAAmato

(Nella foto Daniela Collu)